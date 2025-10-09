La próxima campaña de trigo se perfila como una de las más prometedoras de la última década. Las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario apuntan a un volumen cercano a 21 millones de toneladas, lo que implicaría un salto de casi 40 por ciento respecto del ciclo anterior, cuando la producción alcanzó 15,1 millones. De concretarse, se trataría de una cosecha récord, sostenida por la combinación de lluvias oportunas, mejoras tecnológicas y una fuerte recuperación del área sembrada.

El informe detalla que la superficie cultivada se expandió hasta 6,4 millones de hectáreas, frente a las 5,6 millones del año pasado. Esa recomposición se explica por el regreso de condiciones hídricas favorables y una mayor disponibilidad de fertilizantes, que el año pasado habían sido limitados por la sequía y las dificultades de importación. “El trigo está atravesando un momento muy favorable, con rendimientos que se ubican por encima de los promedios históricos y una salud del cultivo que sorprende en la mayoría de las regiones”, destacó la entidad rosarina.

Buen clima

En la zona núcleo, el 95 por ciento de los lotes presenta un estado entre bueno y excelente, mientras que el 5 restante se mantiene en condiciones regulares por exceso de humedad o presencia de enfermedades foliares. Los productores avanzan en las tareas de fertilización y control de malezas, en un contexto donde la expectativa es sostener los niveles de rinde que permitirían recuperar márgenes luego de dos campañas complicadas.

De mantenerse el actual régimen de lluvias, el trigo volvería a consolidarse como el principal cultivo de invierno del país y una de las bases de las exportaciones agroindustriales del próximo año. Los analistas de la Bolsa advierten, sin embargo, que la evolución climática durante octubre y noviembre será decisiva para definir los resultados finales, especialmente en el norte bonaerense y el sur santafesino. Aun así, predomina el optimismo: la entidad estima que la campaña 2025/26 podría ubicarse entre las de mayor productividad de los últimos diez años, marcando un punto de inflexión para el cereal.