Un familiar de la madre y la hija que fueron halladas calcinadas en una habitación tras un incendio en una vivienda de Bahía Blanca fue demorado en la tarde de este jueves en el marco de la investigación: la Policía le secuestró una motocicleta similar a la que habría sido vista por los vecinos el día del hecho.

Pese al hermetismo de la investigación trascendió que el hombre fue demorado en una zona del paraje conocido como Calderón, sobre un sector de la exruta nacional 3, en las afueras de esa ciudad bonaerense y en el marco de un allanamiento de urgencia ordenado por el fiscal Jorge Viego.

En el operativo, los policías secuestraron una motocicleta, que tendría similares características a las que vecinos del lugar habrían visto durante las horas previas al incendio en la casa ubicada en la calle Santa Fe al 2300 del barrio Thompson.

Un investigador expresó que el hombre tiene una relación familiar, ya que es tío de Mariana Bustos y primo de Miriam Velázquez, hija y madre fallecidas el miércoles tras el incendio en la casa de dos plantas. El hombre fue trasladado a dependencias de la comisaría 1ª de esa ciudad, en la que en las próximas horas deberá responder o no ante el fiscal que investiga el hecho.

En tanto, los cuerpos de las dos mujeres deberán ser sometidos a distintas pruebas durante la autopsia a raíz del estado en la que ambos se encuentran. En ese contexto se señaló que se tomaron diversas muestras para llevar a cabo informes complementarios, cuyos resultados se le indicarán a la fiscalía la próxima semana y permitirán completar el informe y posibilitar que el profesional médico que tiene a cargo esa tarea llegue a una conclusión.

Las informaciones donde se descartan o confirman otras situaciones no fueron comunicadas de manera oficial por la fiscalía, que se encuentra abocada a dilucidar lo sucedido en torno a la muerte de las dos mujeres.

Es que, tras el episodio y según relataron vecinos del lugar, se habrían escuchado detonaciones similares a la de un arma de fuego, además de la supuesta presencia de una persona que habría concurrido a la vivienda en una motocicleta horas previas al siniestro, situaciones que son analizadas por los investigadores.

Tras el incendio y el hallazgo de los dos cuerpos, los policías encontraron en la casa una motocicleta que no contaba con la respectiva tapa de combustible como así también percibieron olor a combustible en un juego de sillones de la vivienda, por lo que se llevaban a cabo distintos peritajes.

En el marco de la causa también los investigadores analizaban las relaciones que tenía la mujer y su hija con terceras personas, con allegados y hasta con el entorno para tratar de determinar entre otras hipótesis lo que pudo haber sucedido.