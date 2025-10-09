“Karen Reichardt es la representación contemporánea de Isabel la Católica o Catalina la Grande. ¡Providencial lidereza (la falta de ortografía es textual) para encabezar la cruzada contra las fuerzas de las tinieblas!“

La particular y encendida defensa de la flamante cabeza de lista libertaria en la provincia salió textual de Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei.

No se sabe si es un exceso desbordado de optimismo, o es que todo en La Libertad Avanza es ya un desborde en sí mismo.

Lo cierto es que Karina Celia Vázquez, la exvedette que empieza a ser conocida por su prontuario de odio en las redes, ya tiene quien la defienda.



