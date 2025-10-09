La asistencia financiera del Tesoro de Estados Unidos tiene un claro sesgo político, no está sujeta a ningún programa económico ni a compromisos concretos que permitan estabilizar a Argentina frente al riesgo de un nuevo colapso financiero. El reconocido economista y profesor estadounidense Paul Krugman publicó una columna en la que identificó a los principales beneficiarios del salvataje: entre ellos figura Rob Citrone, amigo personal del secretario Scott Bessent, quien invirtió en el país y, al igual que otros fondos de cobertura, busca ahora llevarse sus ganancias al exterior.

“La donación de Bessent no solo fue un intento de rescatar a la versión argentina de Elon Musk, sino también a sus colegas de los fondos de cobertura”, escribió el ganador del premio Nobel de economía en 2008, al tiempo que advirtió que “no hay indicios de un plan real para resolver los problemas estructurales de la economía argentina”.

Según el economista, uno de los impulsores de la intervención del Tesoro habría sido su “viejo amigo y ex colega” Citrone, un multimillonario dueño de fondos de inversión que apostó fuerte por el éxito de Javier Milei y amplió su tenencia de activos argentinos justo antes del anuncio de Bessent.

Krugman se pregunta si Citrone aprovechará el préstamo puente gestionado por Bessent para retirar sus fondos y salir del país. “Si no lo hace, sería un ingenuo”, ironiza, al advertir que la Argentina está gastando miles de millones de dólares a defender el peso mientras los capitales se apresuran a escapar. Se está financiando la fuga de capitales, un terreno que el actual ministro de Economía, Luis Caputo, ya conoce de su paso por el gobierno de Mauricio Macri.

“Se trata de ideología y lealtad a Trump, no de los intereses de Estados Unidos”, escribió días atrás Krugman, en otra columna crítica sobre la decisión del Tesoro norteamericano y en defensa de los contribuyentes estadounidenses. Su postura coincide con la de legisladores demócratas y de un sector del Partido Republicano que también cuestionaron el salvataje. El economista fue particularmente severo al referirse al caso argentino: “¿Un salvavidas de 20.000 millones de dólares para un gobierno de derecha en Argentina, un país sin valor estratégico para Estados Unidos y con décadas de corrupción, inestabilidad política, mala gestión fiscal y crisis financieras? ¿Un país que ha incumplido su deuda soberana nueve veces, tres desde 2001? ¡No hay problema!”, ironizó.



