Los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales renovaron sus previsiones sobre el valor en el que terminará el año el dólar, el nivel del avance de la actividad económica y la cifra que alcanzará la inflación al final del 2025, en un relevamiento elaborado por FocusEconomics.

El análisis que reunió las distintas proyecciones recabadas arrojó que el tipo de cambio oficial mayorista se ubicaría en 1496,4 pesos a fines de diciembre, el Producto Bruto Interno (PBI) alcance un crecimiento del 4,4 por ciento este año y la inflación llegue al 42,1 por ciento.

En relación a la variación de los precios, recordó que “la inflación bajó a 33,6 por ciento en agosto desde el 36,6 por ciento de julio, el nivel más bajo desde julio de 2018 y por debajo de las expectativas del mercado”.

De cara a los meses venideros, estimó que “se espera que la inflación promedio continúe moderándose en los próximos trimestres debido al ajuste fiscal, una mayor competencia en los mercados, menores restricciones a las importaciones y precios internacionales de materias primas más débiles”.

Sin embargo, señaló que “la reciente depreciación abrupta del peso impedirá una disminución más rápida”, y proyectó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzará un alza de 23,6 por ciento en 2026.

En cuanto a la actividad económica, el informe remarcó que durante el primer trimestre, el PBI registró un aumento de 0,9 por ciento trimestral desestacionalizado, mientras que en el segundo trimestre descendió 0,1. En dicho periodo, mejoraron las exportaciones y el consumo, mientras que cayeron el gasto privado, la inversión fija y las importaciones.

Las proyecciones de los analistas para el tercer trimestre del 2025 se ajustaron a la baja y ahora se anticipa una leve contracción. En este contexto, la previsión para este año es que el PBI crezca 4,4 por ciento, 0,3 puntos porcentuales menos que hace un mes, y 3,0 por ciento en 2026.

Con respecto al tipo de cambio, el reporte puntualizó que bajo el esquema de flotación entre bandas, el 3 de octubre el tipo de cambio oficial se ubicó en 1424,7 por dólar, con una depreciación mensual de 4,6 por ciento. En el mercado paralelo, el peso se cotizó a 1440 pesos por dólar el mismo día, con una baja mensual de 6,3 por ciento.