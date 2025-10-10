La Selección argentina se enfrentará este con su par de Venezuela, en un amistoso que se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Miami.El encuentro, que está programado para las 21 hs, en el Hard Rock Stadium, donde el equipo liderado por Lionel Scaloni ganó la final de la Copa América 2024 ante Colombia

La Selección llega al encuentro tras unas muy buenas Eliminatorias Sudamericanas, donde dominó de punta a punta para terminar primera con 38 puntos, nueve más que su escolta, que fue Ecuador.

De cara al partido, Scaloni declaró en su llegada a Miami que “la idea es no arriesgar a ningún jugador” al ser consultado por Lionel Messi, quien viene de disputar varios partidos seguidos con el Inter Miami, por lo que el capitán podría no estar entre los titulares.

Todo apunta a que Argentina jugará con un equipo alternativo, con el objetivo de darle rodaje a varios jugadores que tienen pocos minutos con la Selección. Esto podría ser clave de cara al armado de la lista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que comenzará en solo ocho meses.

Venezuela, por su parte, viene de sufrir un golpe durísimo ya que tenía todo para clasificar al Repechaje del Mundial 2026, pero en la última fecha perdió 6-3 frente a Colombia y quedó sin chances de nada debido al histórico triunfo de Bolivia ante Brasil.

Cómo y dónde ver en vivo Argentina vs Venezuela

El partido se disputará a las 21 hs. Será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.

Probables formaciones de Argentina vs Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

