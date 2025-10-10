La economista, docente y directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, comparó los anuncios de Scott Bessent de este jueves, donde afirmó que habrá un swap de 20 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos hacia Argentina a la par que intervino en el mercado cambiario local, y lo comparó lo que fue el perjudicial paco Roca-Runciman de 1933, en aquel entonces, con Inglaterra.

Ante la pregunta de la 750, Rossi se expresó de forma contundente: “Esto es un rescate político al Gobierno de Javier Milei que está siendo muy bien recibido por los mercados. Vemos una baja del dólar y del riesgo país. Pero me parece más toma de deuda muy a corto plazo. Y no tenemos el 100 por ciento de las condiciones que vienen asociadas”.

En este sentido, dijo, el movimiento económico de parte del Gobierno de Donald Trump debe leerse en clave política: “Un rescate 100 por ciento político. El propio Bessent lo decía ayer en la tele. No es una posición económica, es 100 por ciento por intereses de expandir el proyecto político de Donald Trump. Pero esto tiene rebotes a corto plazo positivos por parte del mercado, pero me genera dudas sobre el futuro de nuestro país”.

“No sé cuánto van a cortar los acuerdos con China. Sí que esto tiene mucho más que ver con lo que fue el pacto Roca-Runciman. Y lo que fue también un paco con una potencia en declive. Ahora vemos a un Estados Unidos que también disputa su rol en el mercado internacional. Y por eso se agarran de la Argentina de esta manera", comentó.

Y añadió: “Me parece que hay que leerlo mucho en términos geopolíticos. Aunque en términos económicos es el fracaso de un modelo económico de tipo de cambio barato. El esquema de bandas estaba mostrando los límites. Y ese fracaso del manejo de la economía es lo que mostró que no tenía ni siquiera los dólares prestados para sostenerlo”.

En tanto, para finalizar, dijo sobre los propósitos económicos ocultos del acuerdo: “Mientras tanto, es un hermoso seguro de cambio si sos amigo de Bessent o de Caputo e invertiste en Argentina. Te están asegurando la continuidad de la bicicleta financiera. Es decir, quedate un poco más, hasta las elecciones, que te vamos a garantizar el tipo de cambio. Esa es la garantía que vienen a dar”.