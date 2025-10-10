Este será un fin de semana especial: estará cargado de fútbol en todos los frentes. Alcanza con alzar la vista sobre lo que se juegan los equipos en la cancha: faltan horas para que se defina el primer equipo que subirá a la primera categoría del fútbol local, pero también el pase a Semis del Mundial Sub-20, así como clasificación también a Semis para las Gladiadoras. En tanto, arranca el Reducido del Ascenso y hoy juega la Selección campeona del mundo.
Mundial Sub 20
La Selección que dirige Diego Placente juega los 4tos de final del torneo que se disputa en Chile:
Sábado
20.00: Argentina vs México
Copa Libertadores Femenina
Comienzan los 4tos de final y Boca quedó como único representante argentino
Sábado
16.00: Boca vs Corinthians
Final por el Ascenso
En el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, se disputará el primer pasaje a la Primera División:
Sábado
17.00: Deportivo Madryn vs Gimnasia (M)
Reducido
Se disputa la primera jornada de la definición por el 2do Ascenso:
Sábado
13.00: Atlanta vs Chaco For Ever
20.30: Gimnasia y Tiro vs Temperley
Domingo
15.00: Gimnasia (J) vs San Miguel
17.10: Estudiantes vs Deportivo Maipu
19.00: Tristan Suarez vs Agropecuario
19.10: Estudiantes (RC) vs Patronato
21.15: Deportivo Morón vs San Martín (T)
Selección Mayor
La Scaloneta juega un amistoso internacional, como parte de la preparación para el Mundial 2026:
Viernes
21.00: Argentina vs Venezuela
Torneo Clausura
Comienza la fecha 12, que tendrá suspendido el partido entre Boca y Barracas, por la muerte de Miguel Ángel Russo:
Viernes
14.30: San Lorenzo vs San Martin (SJ)
16.10: Defensa y Justicia vs Argentinos
16.45: Central Córdoba vs Unión
18.30: Newell's vs Tigre
Sábado
16.00: Gimnasia vs Talleres
18.00: Banfield vs Racing
22.15: Vélez vs Rosario Central
22.15: Belgrano vs Estudiantes
Domingo
14.30: Aldosivi vs Huracán
16.45: Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz
16.45: Instituto vs Atlético Tucumán
19.15: River vs Sarmiento
21.15: Independiente vs Lanús