Este será un fin de semana especial: estará cargado de fútbol en todos los frentes. Alcanza con alzar la vista sobre lo que se juegan los equipos en la cancha: faltan horas para que se defina el primer equipo que subirá a la primera categoría del fútbol local, pero también el pase a Semis del Mundial Sub-20, así como clasificación también a Semis para las Gladiadoras. En tanto, arranca el Reducido del Ascenso y hoy juega la Selección campeona del mundo.

Mundial Sub 20

La Selección que dirige Diego Placente juega los 4tos de final del torneo que se disputa en Chile:

Sábado

20.00: Argentina vs México

Copa Libertadores Femenina

Comienzan los 4tos de final y Boca quedó como único representante argentino

Sábado

16.00: Boca vs Corinthians

Final por el Ascenso

En el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, se disputará el primer pasaje a la Primera División:

Sábado

17.00: Deportivo Madryn vs Gimnasia (M)

Reducido

Se disputa la primera jornada de la definición por el 2do Ascenso:

Sábado

13.00: Atlanta vs Chaco For Ever

20.30: Gimnasia y Tiro vs Temperley

Domingo

15.00: Gimnasia (J) vs San Miguel

17.10: Estudiantes vs Deportivo Maipu

19.00: Tristan Suarez vs Agropecuario

19.10: Estudiantes (RC) vs Patronato

21.15: Deportivo Morón vs San Martín (T)

Selección Mayor

La Scaloneta juega un amistoso internacional, como parte de la preparación para el Mundial 2026:

Viernes

21.00: Argentina vs Venezuela

Torneo Clausura

Comienza la fecha 12, que tendrá suspendido el partido entre Boca y Barracas, por la muerte de Miguel Ángel Russo:

Viernes

14.30: San Lorenzo vs San Martin (SJ)

16.10: Defensa y Justicia vs Argentinos

16.45: Central Córdoba vs Unión

18.30: Newell's vs Tigre

Sábado

16.00: Gimnasia vs Talleres

18.00: Banfield vs Racing

22.15: Vélez vs Rosario Central

22.15: Belgrano vs Estudiantes

Domingo

14.30: Aldosivi vs Huracán

16.45: Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz

16.45: Instituto vs Atlético Tucumán

19.15: River vs Sarmiento

21.15: Independiente vs Lanús