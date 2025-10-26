En las efemérides del 26 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1890. Muere Carlo Collodi

En Florencia, ciudad donde había nacido en 1826, fallece el escritor Carlo Collodi, el autor de Las aventuras de Pinocho, uno de los relatos infantiles más conocidos en el mundo, que incluso llegó al cine. Se publicó a partir de 1880 por entregas en Il Giornale dei Bambini, diario dedicado a la lectura infantil, y en 1883 apareció como libro.

1911. Nace Mahalia Jackson

Nace en Nueva Orleans una de las grandes voces del siglo XX: Mahalia Jackson. Llamada “la reina de la música góspel”, su carrera se extendió hasta su muerte, en 1972. Grabó la suite Black, Brown & Beige junto a Duke Ellington y se la vio en la película Imitación de la vida, de Douglas Sirk, estrenada en 1959. Además, tuvo una participación activa en el movimiento de los derechos civiles y cantó en la célebre marcha de 1963 sobre Washington, en la que Martin Luther King pronunció su discurso “Yo tengo un sueño”.

1916. El nacimiento de François Mitterrand

En la localidad francesa de Jarnac nace una de las figuras más importantes de Francia en la segunda mitad del siglo XX y pieza clave de la integración europea: François Mitterrand. Líder histórico del Partido Socialista, se opuso a Charles De Gaulle y pudo acceder a la presidencia en 1981. Fue reelecto en 1988. Sus catorce años en el poder lo convierten en el presidente que mayor tiempo ostentó el cargo en el país. Murió en enero de 1996, pocos meses después de haber dejado el Palacio del Elíseo.

1955. Nace Baltasar Garzón

En Torres, Andalucía, nace el juez español Baltasar Garzón. Saltó a la fama por sus investigaciones, que incluyeron la causa del Yomagate, que en 1991 complicó a Amira Yoma (excuñada de Carlos Menem) por presunta participación en el delito de lavado de dólares. Fue diputado en el Congreso de España por el PSOE. Regresó a su juzgado e investigó las actividades de ETA. En 1998 logró el arresto de Augusto Pinochet en Londres cuando el exdictador chileno estaba allí, y solicitó su extradición a España por terrorismo, tortura y genocidio. Más tarde investigó los crímenes del franquismo. Acusado de escuchas ilegales en el caso de corrupción Gürtel, que implicaba al Partido Popular, fue inhabilitado en 2012 por once años. Vino a la Argentina y fue nombrado asesor de la Secretaría de Derechos Humanos.

1959. El nacimiento de Evo Morales

En Orinoca, Bolivia, nace Evo Morales, el primer presidente indígena en la historia del país. Destacó como líder sindical de los cocaleros. El descalabro económico y social del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada lo puso en primer plano en 2003. A fines de 2005 ganó la presidencia y asumió en enero de 2006. Fue reelegido en 2009 y en 2014. En sus años de gobierno, Bolivia experimentó un crecimiento sin antecedentes que se tradujo en una sustancial mejora de vida. Imposibilitado de volver a presentarse, logró un amparo judicial y compitió en 2019. La disputa respecto de si ganó o no en primera vuelta derivó en un golpe de Estado y debió salir al exilio. Pasó por la Argentina y apadrinó la candidatura de Luis Arce, electo un año después.

1965. Isabel II condecora a los Beatles

Los Beatles ingresan como simples súbditos británicos al Palacio de Buckingham y salen como Miembros de la Orden del Imperio Británico. En el año de Help!, la reina Isabel II confiere el honor al cuarteto de Liverpool por su contribución a la música. La noticia de la concesión de la medalla causa escozor en sectores conservadores, ya que se reservaba para militares (luego se haría la distinción entre civiles y uniformados). De hecho, un veterano de las dos guerras mundiales devolvió sus condecoraciones a manera de repudio. Cuatro años después, John Lennon devolvería su medalla en rechazo a la guerra en Biafra.

1983. El discurso de Raúl Alfonsín en el Obelisco

“¡Llega la democracia a nuestro país!”. Cuando faltan cuatro días para las primeras elecciones en diez años, y que habrán de terminar con la dictadura militar, Raúl Alfonsín encabeza uno de los actos políticos más imponentes de toda la historia argentina. Ante una multitud cercana al millón de asistentes, al pie del Obelisco, el candidato presidencial de la UCR hace un llamado a “ponerle una bisagra a la historia argentina” y consolidar la democracia como forma de vida. Denuncia a los militares que “nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal” y propone la reconstrucción del Estado de bienestar con su consigna de que “con la democracia se come, se cura y se educa”.

1997. La Alianza gana las legislativas

Bautismo electoral de la Alianza. En las elecciones legislativas, la unión de la UCR y el Frepaso se traduce en la primera derrota electoral del peronismo a nivel nacional desde 1985. La boleta encabezada por Carlos Chacho Álvarez arrasa en la Capital. Pero la nota de la jornada se da en la provincia de Buenos Aires. Graciela Fernández Meijide se impone a la lista de Chiche Duhalde. La hasta entonces senadora porteña salta a la primera escena nacional. Eduardo Duhalde se proclama “padre de la derrota” y ve alterados sus planes para ser candidato presidencial en 1999, al tiempo que toma bríos el sueño re-reeleccionista de Carlos Menem.

2011. Condenas en el juicio de la ESMA

Termina el juicio contra los represores de la ESMA. Después de casi dos años de audiencia, el Tribunal Oral 5 dicta sentencia. De los 18 acusados, 12 reciben condenas a perpetua, entre ellos, Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta. Hay otras cuatro condenas y dos absoluciones. Entre otros delitos, se los halla culpables de la desaparición de Rodolfo Walsh y del operativo de secuestros masivos en la Iglesia de la Santa Cruz.

Además, es el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual, destinado a resaltar los derechos de las personas intersexuales. También se conmemoran el Día Mundial contra el Daño Cerebral Adquirido y el Día Internacional de la Prevención de Quemaduras.