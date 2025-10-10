En el marco de los actos por el Día de la Lealtad Peronista, sindicatos, organizaciones sociales, militantes y ciudadanos y ciudadanas convocan a sumarse a una caravana nacional hacia el departamento donde Cristina Kirchner cumple la condena proscriptiva de la Corte Suprema.

La iniciativa “Leales de Corazón” se realizará a partir de las 17 horas y culminará en San José 1111, donde se encuentra detenida la presidenta del Partido Justicialista tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad.

Caravana nacional a San José 1111. Imagen: redes sociales.





Los organizadores señalaron que "ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación pública".

Además, remarcaron que "la detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución".

La consigna marca: "Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón", en una actividad que se llevará a cabo una semana antes de las elecciones legislativas.