En el marco de los actos por el Día de la Lealtad Peronista, sindicatos, organizaciones sociales, militantes y ciudadanos y ciudadanas convocan a sumarse a una caravana nacional hacia el departamento donde Cristina Kirchner cumple la condena proscriptiva de la Corte Suprema.
La iniciativa “Leales de Corazón” se realizará a partir de las 17 horas y culminará en San José 1111, donde se encuentra detenida la presidenta del Partido Justicialista tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad.
Los organizadores señalaron que "ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación pública".
Además, remarcaron que "la detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución".
La consigna marca: "Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón", en una actividad que se llevará a cabo una semana antes de las elecciones legislativas.