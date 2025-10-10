“De a poquito en estos tres discos fui creciendo en despliegue de producción, tanto en la instrumentación, la cantidad de instrumentos, la cantidad de arreglos, la cantidad de invitados”, considera Rafael Varela respecto a su flamante disco Big Bang, que completa la trilogía que comenzó años atrás con Horizonte de sucesos y siguió luego con La singularidad (todos editados por Club del Disco). En ellos, el músico y compositor despliega su pasión por muchos y muy distintos géneros musicales. Para esta conclusión del tríptico suma como invitados a figuras como Julián Kartún, Delfina Campos, Walter “Chino” Laborde y su madre, la enorme Adriana Varela.

-¿Cómo concebiste Big Bang?

-El año pasado tuve un año difícil personalmente por cuestiones personales y familiares, y todo se remató con la partida hacia otro plano de un familiar muy querido mío. En ese momento me puse a componer una canción a él, que “Te Vas”. Unas semanas después fui al show de Paul McCartney en River, con mi hija. Para mí McCartney es todo. Yo soy muy fan de The Beatles, me hice músico porque los escuché cuando tenía diez años. Entonces, ir con mi hija fue muy significativo, trascendental. Así que también cuando llegué, también estaba en un momento emocional y me puse a componer una canción, “Solo una palabra”. Y cuando me di cuenta que tenía dos temas compuestos dije “listo, este es el tercer disco de la trilogía”.

-¿Cómo engarzó con esa concepción original de trilogía? ¿Mantuviste el concepto que le tocaba originalmente a este disco al momento de hacerlo ahora?

-Me parece que desde ese punto de vista el concepto es perfecto porque Big Bang es la explosión, o sea, después del Horizonte de sucesos que es antes de entrar al agujero negro, La singularidad, mi segundo disco que es en el medio del agujero negro, este Big Bang es pasar al agujero negro pero al mismo tiempo del otro lado. De alguna manera lo que quiero plantear es que hay otro universo, y además el Big Bang es un todo en un mismo punto que explota y se empieza a desplegar; ese es el concepto del Big Bang. Me parece que musicalmente tiene que ver con el disco porque son muchos géneros juntos: todo está ahí, está mi blues, mi soul, mis canciones acústicas, mi tango, mis Beatles, todo mi universo musical está en este disco.

-Es una serie de discos "astronómicos". ¿Por qué? ¿Cómo te vinculás con la astronomía?

-Es una pasión que tengo desde chiquito. Yo estoy siempre pensando en planetas, mientras llevo a mi hijo al colegio y voy a los ensayos o a las grabaciones. Estoy pensando, ‘en tal planeta parece que hay agua, se descubrieron tanta cantidad de exoplanetas’. Estoy con la mente siempre puesta un poco como en el espacio y en el cosmos. Le doy mucho espacio en mi vida porque a mí lo que me sucede es que pensar en esos términos y en esa sintonía me permite escapar de pensar en la sintonía tan mundana en la cual estamos obligados a pensar en nuestra vida cotidiana: pagar las cuentas, llevar a los pibes, votar, no votar, bien, mal, la situación del país, las guerras, Gaza. Entonces pienso todo el tiempo en esas cosas como todos, pero tener un poquito mi atención puesta en otros niveles de existencia me alivia y me inspira.

-En un tema cantás con el Chino “Tengo que volver al tango y tengo que terminar este blues”. ¿Te sentís en momento de “volver” al tango?

-Siento que uno siempre vuelve al tango. Como la frase de Troilo, ¿no? Uno siempre está llegando al barrio, pero en mi caso, me parece que nunca me voy del todo. Más allá de que me dedique más al tango en otros momentos de mi vida, y después traté de ir por otros lados para poder explorar otras cosas, en algún punto siempre vuelvo, porque siempre alguien me llama para tocar tango o para producir algún disco, y el color del tango lo tengo medio impregnado. Soy de esta ciudad, y esta ciudad es la ciudad de tango. De alguna manera uno puede darse cuenta dónde está el tango, inclusive en canciones de otros géneros.

-Al mismo tiempo, recorrés mil géneros en estos discos. ¿Por qué esa necesidad de no anclarte en ninguno?

-Me parece que tiene que ver con que de alguna manera estoy haciendo estos discos ya en una etapa de alguna manera más grande. O sea, soy un tipo de 45, y creo que a esta altura, y sobre todo sin haber tenido un bagaje de discos solistas antes, y haberme dedicado sobre todo a producir otra gente, me agarra primero con cierta experiencia en varios géneros, y también con cierta libertad, porque en general, cuando alguien tiene una carrera hay mucha expectativa. Cuando uno está en el mainstream tiene que seguir, por decirlo de alguna manera, un cierto camino artístico, que es el que está planteado, que es en el cual se basa la estructura. En mi caso, como no lo tengo, pues soy un músico independiente, tengo una libertad absoluta de hacer lo que tengo ganas. Y obviamente soy un tipo que le gustan muchísimos géneros. Y prefiero eso porque es a lo que me divierte, porque si no me aburro muy rápido, a tener que, de alguna manera, meterme o acotarme artísticamente para tratar de pertenecer a cierto espacio. Prefiero hacer lo que tengo ganas, y el único espacio que pretendo pertenecer es al que está fuera de este planeta.