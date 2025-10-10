El equipo de 14 investigadores, liderados por el paleontólogo Federico Agnolín, realizaban este viernes la última jornada de la Expedición Cretácica I, transmitida por streaming, cuando descubrieron la garra de un dinosaurio conocido como Bonapartenykus ultimus, perteneciente a la Era de Los Dinosaurios en Patagonia. La expedición, respaldada por el Conicet, la Fundación Azara y National Geographic, fue la continuación de la campaña 2024.

El grupo liderado por Agnolín, científico del Conicet del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, realiza un trabajo de prospecciones en la provincia de Río Negro, cerca de la localidad de General Roca. La misión fue completar el rompecabezas del inédito Bonapartenykus ultimus.

Aquel yacimiento dio el material más valioso conocido hasta el momento para la era en estudio --70 millones de años atrás--, poco tiempo antes de que cayera el meteorito que resultó en la extinción de los dinosaurios gigantes.

“Nuestro objetivo sería recuperar piezas clave no solo de uno, sino de dos dinosaurios carnívoros de los que en años anteriores encontramos garras y huesos de la cola, conocerlos más, ver si son especies nuevas y entender qué valor tuvieron dentro de este ecosistema", señaló el becario del Conicet Matías Motta.