OpenAI, la empresa estadounidense detrás de ChatGPT, y Sur Energy Argentina anunciaron este viernes un ambicioso proyecto para construir un centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia, con una inversión estimada de hasta 25.000 millones de dólares.

Según el anuncio oficial, el proyecto denominado Stargate Argentina se enmarca bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios fiscales y cambiarios para inversiones de gran escala, y aspira a posicionar al país como uno de los hubs regionales en infraestructura de IA. Se trataría de un centro físico (o digital) que concentra recursos tecnológicos, energéticos y de datos necesarios para el entrenamiento y despliegue de modelos de IA a gran escala. Es el núcleo donde ocurre el procesamiento masivo de información que permite que la IA funcione.

Sur Energy será el principal responsable de financiar la obra, mientras que OpenAI garantizará la compra de la potencia computacional generada por la instalación. Lo curioso que tal empresa de envergadura es prácticamente desconocida en el país; no obstante Sam Altman –cofundador de OpenAI junto con Elon Musk y otros referentes tecnológicos- se refirió a ella como “una de las empresas líderes en energía de Argentina”, en un video grabado donde difundió el megaproyecto.

“Es nuestro primer proyecto de Stargate en América Latina, una región llena de talento, creatividad y ambición”, describió, pues Stargate es una iniciativa global de OpenAI para crear infraestructura en distintos países. Luego mencionó su encuentro con el presidente Milei: “cuando lo conocí durante su visita a San Francisco el año pasado, su visión de cómo la IA podría impulsar el crecimiento y la creatividad de Argentina era inconfundible y fuerte”, reflexionó.

Alineamiento

El proyecto cuenta con un respaldo geopolítico cierto, dado el alineamiento entre Argentina y Estados Unidos, lo que podría haber influido en la decisión de inversión de OpenAI. El anuncio ocurre en medio de un desierto: la inversión extranjera directa no está fluyendo hacia Argentina en línea con los planes del gobierno libertario y el año pasado registró su nivel más bajo desde 2003 con ingresos netos de apenas 89 millones de dólares, según datos del Banco Central.

La aprobación del RIGI todavía no generó un gran impacto en la economía, con apenas ocho proyectos aprobados con inversiones superiores a 12.000 millones de dólares en sectores como hidrocarburos en Vaca Muerta, energías renovables, minería de cobre y litio y producción siderúrgica.

Infraestructura para IA

La infraestructura para desarrollar la IA suele incluir: data centers de alta capacidad (es decir, instalaciones con miles de servidores interconectados, equipados con procesadores especializados para ejecutar cálculos intensivos y desarrolladores humanos de IA), infraestructura energética robusta (que en esta ocasión involucrará fuentes de energía renovable), conectividad de alta velocidad (se requiere una red de fibra óptica de baja latencia para transferir datos entre los centros de procesamiento, las empresas y los usuarios de los servicios de IA) y sistemas de refrigeración y seguridad dado el calor que generan los equipos.

En ese sentido, la elección de la Patagonia responde a varios factores: disponibilidad de energía renovable, condiciones climáticas favorables para el enfriamiento y espacios territoriales menos urbanos. El centro estaría emplazado en un terreno de entre cinco y siete hectáreas. La construcción se prevé que comience en 2026, con una primera fase operativa dentro de los 12 meses, y se llegará de forma escalonada hasta alcanzar su capacidad total. En su etapa inicial, operará con 100 megavatios de energía y luego ampliará gradualmente hacia un nivel estimado en 500 megavatios que permitirá manejar cargas de IA sofisticadas.

Sin embargo, un proyecto de esta magnitud, no está exento de desafíos. El financiamiento será complejo, y además será clave asegurar la energía continua, la conectividad de calidad y una regulación clara para operación de centros de datos de alta demanda.