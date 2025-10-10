","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"La probable formación de Venezuela vs Argentina","datePublished":"2025-10-10T21:20:53.000Z","dateModified":"2025-10-10T21:20:53.000Z","articleBody":"
Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.
","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"La probable formación de Argentina vs Venezuela","datePublished":"2025-10-10T21:05:31.000Z","dateModified":"2025-10-10T21:05:31.000Z","articleBody":"
Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"A qué hora juegan y cómo verlo por TV y on line","datePublished":"2025-10-10T20:55:56.000Z","dateModified":"2025-10-10T20:55:56.000Z","articleBody":"
El partido se disputará a las 21 horas. Será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.
","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"Argentina y Venezuela se miden en un amistoso en Miami","datePublished":"2025-10-10T20:43:51.000Z","dateModified":"2025-10-10T20:43:51.000Z","articleBody":"
En el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, y con la incógnita por la posible ausencia de Lionel Messi, la Selección argentina se enfrentará con su par de Venezuela, en un encuentro válido por el calendario FIFA.
EN VIVO. Selección argentina vs Venezuela hoy: hora, TV y formaciones
El conjunto albiceleste y la Vinotinto se miden en Estados Unidos en un encuentro del calendario FIFA. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Oswaldo Vizcarrondo. Cómo seguirlo en vivo y on line.
Hoy viernes 10 de octubre, la Selección argentina se enfrenta desde las 21.00 horas con su par de Venezuela, en un amistoso internacional que se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Miami. El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó la final de la Copa América 2024 ante Colombia.
El amistoso de Argentina contra Puerto Rico cambia de día y de sede
El encuentro entre ambas selecciones que estaba pautado para el lunes 13 en Chicago, finalmente se jugará el martes 14 en Miami. El mismo se disputará en el Chase Stadium, el estadio del Inter Miami donde juega Lionel Messi, con horario a confirmar.
Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.
La probable formación de Argentina vs Venezuela
Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
A qué hora juegan y cómo verlo por TV y on line
El partido se disputará a las 21 horas. Será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.
Argentina y Venezuela se miden en un amistoso en Miami
En el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, y con la incógnita por la posible ausencia de Lionel Messi, la Selección argentina se enfrentará con su par de Venezuela, en un encuentro válido por el calendario FIFA.
Conocé todas las opciones del contenido que podés recibir en tu correo. Noticias, cultura, ciencia, economía, diversidad, lifestyle y mucho más, con la calidad de información del Grupo Octubre, el motor cultural de América Latina.