Mientras el Gobierno nacional celebra el respaldo financiero que llegaría desde Estados Unidos bajo la forma de un swap, economistas advierten que el acuerdo no está exento de riesgos y condicionalidades. Entre ellos, el exdirector del Banco Central, Alejandro Vanoli, analizó el anuncio y advirtió que aún no están claros ni el formato ni el impacto real que podría tener sobre la economía.

“Todavía hay muchas cosas que no sabemos y estamos tratando de entender”, reconoció en la 750, para luego dejar claro cuál es su lectura política del movimiento de Washington: “Lo que sí está claro es que el gobierno de Estados Unidos está decidido a dar unos pasos más poniendo algo de dinero a través de un banco para tratar de que el Gobierno (de Javier Milei) llegue como sea a las elecciones”.

Vanoli sostuvo que el aporte tendrá un costo más allá del financiero ya que “habrá que ver cuáles son las condiciones del swap”. “Esta ayuda entre comillas tiene no solo condicionalidades financieras sino de tipo estructural que van a condicionar la soberanía”, advirtió.

Parte de la discusión gira en torno al sistema de bandas cambiarias que el Gobierno intenta sostener por lo que Vanoli remarcó que “Bessent dice que está a favor de las bandas porque es lo que tiene que decir para justificar esta operación que ya es de los Estados Unidos”. “Si hay un reconocimiento de que las bandas son insostenibles no se entendería la lógica de esta operación. Todo el mundo sabe en Argentina y en el mundo que es una política cambiaria que no se puede sostener”, dijo.

En este sentido, el economista recordó que no es la primera vez que la Argentina intenta estabilizarse a fuerza de ingresos extraordinarios. “Ya repetidamente hemos visto desembolsos de dinero, por el FMI, el blanqueo, etc. Si nos remontamos a la historia hay varios casos de que no hay ningún paquete de ayuda financiera que pueda funcionar cuando la estructura de la política económica —el tipo de cambio atrasado y la apertura de importaciones— hace que los dólares sigan yéndose como por un colador”, expresó.

En ese marco, fue tajante respecto del horizonte poselectoral: “No creo que el gobierno de Estados Unidos comprometa dólares del Tesoro luego de las elecciones para sostener el dólar en Argentina”, cerró.