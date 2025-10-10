Hace 10 días la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sorprendió con el anuncio de su llegada: Simone Biles, la máxima medallista mundial que además cuenta con 11 olímpicas vendría al país. La noticia tuvo una repercusión impresionante, tanto que algunos planes se modificaron. La nacida en Ohio daría una charla motivacional en la sede gubernamental de Parque Patricios, y una clínica deportiva dentro del Parque Olímpico de Villa Soldati.

La gran cantidad de solicitudes para participar hizo colapsar el mail dispuesto para la inscripción, por lo que hace una semana se informó que la clínica pasaría a realizarse en el Estadio Mary Terán de Weiss, también en Villa Soldati, con el objetivo de que más personas pudieran ver a la figura del deporte mundial, aunque hubo algunas quejas en redes sociales debido al método de conseguir las entradas.

El pasado martes Biles llegó al país y fue recibida donde se alojó, un hotel cinco estrellas del barrio de Retiro. Al día siguiente, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la ciudad, le dio la bienvenida en la sede porteña y la nombró “Huesped de Honor”. En el auditorio principal, la gimnasta dio una charla motivacional “El poder de creer” en la que estuvieron deportistas como Walter Pérez, Paula Pareto, Marcelo Bosch, Daniel Villafañe y Edinson Cavani, quien le obsequió a Biles una camiseta de Boca Juniors.

El evento, que contó con capacidad para 350 personas y fue transmitido por streaming, fue conducido por el periodista argentino, Cecilio Flematti y Yolanda Sosa, especialista en salud mental de nacionalidad mexicana. Allí la estadounidense habló sobre sus comienzos en el deporte y sobre cómo vivió los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en los que decidió retirarse de la competencia y días después volver.

"En 2020 estaba en la mejor forma física de mi vida, pero estaba tan enfocada en eso que dejé de lado mi salud mental. Cuando viajaba en el avión hacia Tokio pensaba que eso no iba a salir bien como siempre. Encontré una desconexión entre mi mente y mi cuerpo, eso es muy peligroso para un gimnasta. Hubo mucha narrativa acerca de porqué decidí no competir, pero quise hablar en la zona mixta de lo que me estaba pasando. No soy la única que sufrió estos twisties (NdeR: así se le llama a la desorientación mental y física en el aire que le provoca a los gimnastas la pérdida del sentido de la ubicación y el control del cuerpo), ni fui la primera que habló de este tema, pero los ojos estaban puestos en los Juegos Olímpicos”, sentenció la atleta que enseguida se convirtió en una referente de la salud mental.

Por otro lado, Biles comentó que no está en actividad en este momento y aún no sabe si va a ser parte de Los Angeles 2028. Después de más de 45 minutos de charla, hubo una conferencia de prensa a la que Página/12 no tuvo acceso, para que la estrella mundial pudiera responder las inquietudes de un reducido grupo de medios que fue invitado a la misma.

Biles en el estadio Mary Terán de Weiss





“Lo logramos ¿estás emocionada?”, fueron las palabras de una madre que estaba con su hija en la fila interminable que se formó el jueves por la tarde en el acceso al estadio situado en el Parque Roca. “Viajamos 1500 km para verte”, “Sos nuestra inspiración”, “Te amamos”, decían algunos de los carteles que adornaban el recinto. Miles de personas asistieron con una gran ilusión de conocer a la ídola. Gimnastas y niñas de todo el país llegaron a Villa Soldati esperando ver a Simone Biles.

El evento, que fue organizado en conjunto por el Gobierno de la Ciudad, la Confederación Argentina de Gimnasia y la Federación Metropolitana comenzó a las 5 de la tarde con una exhibición de alrededor de 100 chicas de la Selección Argentina y del programa de desarrollo de estas federaciones. Las deportistas pasaron por los cuatro aparatos de la gimnasia artística femenina: suelo, salto de potro, viga y barras asimétricas.

La sonrisa de la estadounidense en el Parque Roca. Imagen: gentileza





Pasadas las seis de la tarde llegó el gran momento: Jorge Macri la presentó y Biles ingresó a un estadio con miles de personas que coreaban su nombre. La gimnasta recibió varios obsequios como la llave del Parque Olímpico, la camiseta de la Selección Argentina de fútbol y la de la Confederación Argentina de gimnasia. Junto con su entrenador, Laurent Landi, guió a las gimnastas que fueron parte de la clínica en el instante más desorganizado del evento que fue un tanto improvisado.

El momento más interesante de la tarde llegó cuando las mismas atletas pudieron realizarle preguntas a su ídola, sobre cómo manejar los nervios en el momento de la competencia, cómo participar en tantos Juegos Olímpicos y sobre cómo le afecta la edad en lo físico para entrenarse de la mejor manera. Para finalizar la Selección Argentina de gimnasia volvió a realizar una performance como regalo para Biles al ritmo de “Ciudad Mágica”, de Tan Biónica.

Desde hace 33 años, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Casualidad o no Biles estuvo en el país en la previa de este día asociado a una temática tan relevante en la actualidad. Además, el estadio que albergó la clínica deportiva que realizó junto a su entrenador, Laurent Landi, lleva el nombre de la tenista argentina que se quitó la vida a los 66 años. “Culpo a Larry Nassar y a todo el sistema que permitió y perpetró el abuso”, había afirmado Simone Biles en su testimonio por el juicio al médico que abusó de más de 100 atletas estadounidenses entre los cuales estaba ella, meses después de bajarse de la competencia de Tokio 2020.

Buenos Aires, Capital Mundial del Deporte 2027





Simone Biles llegó en el marco de la designación de la capital argentina, pero poco se sabe qué significa esta nominación. La elección fue en mayo de este año por parte de la ACES (Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte). Esta fundación está asociada a la UNESCO y tiene el objetivo de impulsar la inversión privada y pública en el deporte. Desde 2001 elige a la Capital Europea del Deporte y desde 2019 a la Capital Mundial.

¿Tendrá que ver con la posibilidad de organizar un circuito de Formula 1? Este año la ciudad de Buenos Aires recibió al Premier Padel en el mismo Estadio Mary Terán de Weiss con récord de público con más de 15 mil personas. Después de la visita de Usain Bolt en 2013, llegó la gimnasta más condecorada de la historia en 2025. En el evento que se desarrolló en el Mary Terán de Weiss comentaron que la idea es que en el futuro haya más visitas de estas características.

La llegada de Simome Biles fue repentina y sorpresiva, de gran impacto para visibilizar la gimnasia en el país y para que miles de niñas pudieran conocerla. Habrá que ver qué otras figuras visitarán a la Argentina hasta 2027 para entender realmente qué significa que la ciudad de Buenos Aires sea la Capital Mundial del Deporte.