Racing visitará este sábado a Banfield, por la duodécima fecha de la Liga Profesional, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita acomodarse en la pelea por el ingreso a los playoffs y a las Copas internacionales del año que viene.

Pese a estar en las semifinales de la Copa Libertadores, Racing llega a este encuentro en un complicado momento, ya que acumula tres partidos seguidos sin conseguir un triunfo y viene demostrando un muy flojo nivel en sus últimas presentaciones. A esto hay que sumarle la lesión del delantero Elías Torres, quien apuntaba a ser el compañero de Adrián “Maravilla” Martínez en la ofensiva racinguista y sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

La Academia está teniendo una muy floja campaña en este Torneo Clausura, donde marcha duodécimo en el Grupo A con sólo 12 puntos. Esto provocó una fuerte caída en la tabla anual para el equipo dirigido por Gustavo Costas que está décimo y, por ahora, fuera de los puestos de clasificación a las Copas internacionales de 2026.

Banfield, por su parte, está undécimo con 14 puntos, aunque en un fútbol argentino que está tan nivelado para abajo se encuentra a sólo tres puntos de los líderes, que son Boca, Unión de Santa Fe, Barracas Central y Estudiantes de La Plata.

El Taladro, que es dirigido por Pedro Troglio, acumula tres partidos consecutivos sin ganar, en los que perdió con Argentinos Juniors y Huracán y empató con Unión de Santa Fe.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 18 (TV: TNT Sports) en el Estadio Florencio Sola.

Angelito en Liniers

En un cruce que cambió de horario por "cuestiones organizativas", Vélez se medirá ante Rosario Central este sábado a las 22.15 por la fecha 12 del Torneo Clausura, en el estadio José Amalfitani.

En medio del dolor por el fallecimiento de Miguel Angel Russo, que sacó campeón a ambos equipos, el Fortín viene de empatar ante Riestra y si gana estará primero momentáneamente.

En tanto, el conjunto de Ariel Holan -con Angel Di María, aunque tendrá que encontrar al reemplazante de Jaminton Campaz, citado por la selección colombiana- viene de dos victorias al hilo y buscará sumar de a tres para seguir siendo uno de los candidatos.

Duelo clave por el descenso

Gimnasia La Plata se enfrentará con el Talleres de Córdoba de Carlos Tevez este sábado desde las 16 (TV: ESPN Premium), en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Ambos equipos están en los puestos bajos de la tabla general y buscarán un triunfo que les dé aire en la lucha por la permanencia.

Cita en Barrio Alberdi

En el estadio Julio César Villagra, Belgrano recibirá a Estudiantes de La Plata este sábado a las 22.15 (TV: TNT Sports) por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El Pirata viene de empatar el clásico cordobés y quiere hacerse fuerte en Barrio Alberdi, mientras que el Pincha viene de ser perjudicado ante Barracas y quiere reponerse en condición de visitante.



