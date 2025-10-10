A contramano de lo que había admitido Scott Bessent, Secretario del Tesoro de EEUU, en relación a la intención de desplazar a China como actor de peso en la economía argentina, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que "no creo que una parte del acuerdo con EE.UU. sea excluir a China".

En una reciente entrevista televisiva con Fox News, Bessent dijo que Milei les prometió "deshacerse" de China. "El presidente Milei está comprometido a deshacerse de China", indicó el financista del ministro de Economía, Luis Caputo. Esa declaración está en línea con lo que vienen planteando diferentes especialistas en materia de política internacional, acerca del objetivo de EE.UU. de recuperar su "patio trasero".

En una entrevista radial, Francos se hizo el desentendido. Aseguró que no vio el acuerdo firmado entre la Argentina y EEUU y que solo aparecieron "comentarios preliminares" sobre el contrato. "Pero no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina. Puede ser que en algún tema que más le interesa a Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima, pero en los temas comerciales no tienen nada que ver", agregó.