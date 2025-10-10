"Pongamos un mantel en la plaza, leámonos poesía", canta con soltura, gracia y liviandad pop Delfina Campos en la canción "Malas decisiones", la segunda de su disco Películas perdidas (2024). La pieza conecta directo con el corazón y el carisma pop-rock de su último álbum. "Es una energía diametralmente opuesta al anterior, Como bailan los demás (2022), que es súper ensimismado, pandémico y electrónico", distingue la cantante y compositora. "En cambio el nuevo es un disco más hacia afuera, más liviano y poroso; dejé que entraran otras cosas, hay colaboraciones y compuse canciones con otros", precisa la artista que se presentará en formato acústico este sábado 11/10 en La Casa Refugio Abierto, La Plata, y el viernes 17/10 en La Casa de Lolita.

El nuevo disco es orgánico y tiene una energía de show en vivo, ¿no?

En el anterior había algo que me faltaba. Una batería pegándome en el pecho, por ejemplo. Y eso fue un punto de partida al producir el siguiente: tenía muy claro cómo quería que sonara y cómo quería sentirme tocándolo en vivo. Descubrí que hay algo muy desneurotizante en partir de algo bien sensorial, no anteponiendo tanto la cabeza. Es un disco más abierto y colaborativo. Nunca me había sentado a componer con otros artistas. En este caso, trabajé con Percii, que fue el productor de la mayoría de las canciones, y Matías Cella, que puso lo suyo en dos canciones. Fue un trabajo muy fluido, para nada intrincado.

En efecto, Películas perdidas, que hace unas semanas cumplió un año, es un disco que va al hueso de la canción pop: es sintético, amable, bailable y urbano. Y dialoga con la tradición del rock argentino. De hecho, en la magnética "Fumando en el sofá" –un título muy García, sí- participa como invitada Hilda Lizarazu. A la ex Man Ray llegó por medio de Cuino Scornik (autor de "El salmón" y "Estadio Azteca"), quien compuso con Delfina algunas canciones.

"A Cuino lo conocí en una sesiones de composición. Es una pluma muy importante del rock argentino. Y la participación de Hilda fue como ponerle el broche de oro al disco", resalta Delfina. "Porque empezó a pasar que hay pequeños guiños desde las letras o lo melódico, a canciones del rock. En 'Querernos bien otra vez' digo 'esperando el milagro' en referencia a Las Pelotas y en 'Balada para el fin del mundo' hablo de una situación apocalíptica y esa idea de los malos me remite a 'Los dinosaurios', de Charly", revela la cantautora.

Y sigue con las referencias: "En Películas perdidas digo: 'Estoy parada en el medio de la vida', que es el título de una canción de Serú Girán. Entonces, el disco me llevó a pensar en el rol de la mujer como intérprete, pero más que nada como autora en esta tradición. Me hizo pensar en el lugar que hay en la actualidad para distintas formas de sensibilidad femenina en la tradición autoral del pop-rock".

¿Te sentís ligada a la tradición del rock argentino?

Si bien no soy una erudita del rock argentino, es parte del legado o el ADN. El universo de Calamaro no lo tenía tanto, pero descubrí la grandeza de Cuino como persona y su talento, y flasheé. Nos entendimos mucho escribiendo y la pasamos muy bien. Se armó una ensalada interesante, desde lugares muy distintos pero compatibles. Una que hicimos juntos fue "Fumando en el sofá". Después, en otras canciones me sugería cambiar alguna palabra, como pasó en "Películas perdidas"

En cuanto a la pregunta, el cancionero de pop rock argentino forma parte de los fogones de todos los países de Latinoamérica y somos referentes en eso. Cobré más conciencia este año trabajando y girando en lugares como Chile o México. Ese legado también forma parte de mí y de todos los músicos argentinos. Cuando estás acá no lo ves tanto o no te das cuenta. Pero es un orgullo.

La otra colaboración del disco es El Príncipe Idiota, el proyecto del mendocino Mariano Di Cesare. Es una canción existencial, introspectiva y algo extraña que cierra el disco. "¿Cuál es la distancia entre querer y hacer?", se pregunta Delfina en "500 años luz" mientras la voz de Di Cesare aparece de modo fantasmal. "Con Mariano siempre habíamos dicho de hacer algo. Lo admiro mucho como artista y persona. Tiene cero ego y elevó la canción a la máxima. Su intervención es mínima, pero el impacto es enorme."

Hace un mes, Delfina publicó una canción junto a Nano Mundano, un artista vinculado con el pop alternativo. Si bien el tema pertenece al proyecto de Nano, se trata de una colaboración. "Es una canción que escribió originalmente él y yo después me subí para componer mi estrofa. La siento muy de mi universo estético", dice ella, que este año estuvo viviendo un mes en México y girando por España, Costa Rica, Chile, Mendoza, Córdoba y Rosario. "Fue bastante intensa toda esta primera mitad de año. Este disco trajo mucho movimiento, por suerte, lo cual fue una grata sorpresa", celebra.

¿Te sentís parte de alguna escena musical de tu generación?

Siempre tuve una tendencia en general a no sentirme tan parte de ninguna escena, pero hoy sí me siento parte. En definitiva, todo dialoga con todo. Todos los músicos o cantautores que estamos haciendo música al mismo tiempo en un mismo lugar y somos contemporáneos estamos dialogando aunque sea inconsciente. Más allá de los vínculos personales que tengas con esos artistas, eso naturalmente ocurre. Si bien reconozco mi metro cuadrado o mis diferencias, sí puedo decir que hay un montón de proyectos, en especial femeninos, que me encantan. Por ejemplo, Marilina Bertoldi, Juana Aguirre –participó en la composición de "Testigos"–, Chechi de Marcos y Lola Parda. También hay proyectos que me interesan, como Weste, Playa Privada, El Príncipe Idiota, Isla de Caras, Percii, Rayos Láser o Hipnótica.

(*) Las entradas para el show de Delfina Campos de este sábado 11/10 se reservan a través de mensaje privado a @lacasa.refugioabierto. Y el 17/10 se presentará en La Casa de Lolita (Humboldt 1784, a las 21).









