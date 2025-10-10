El multimillonario high-tech de Silicon Valley, Peter Thiel -un hombre muy cercano a Donald Trump-- calificó a la activista sueca Greta Thunberg y a los críticos de la inteligencia artificial (IA) como "legionarios del Anticristo" durante una serie de conferencias privadas. Las ocho horas de conferencia estaban enfocadas en religión, con advertencias contra la regulación tecnológica, según grabaciones revisadas por el diario The Washington Post. En cuatro charlas de dos horas cada una, ofrecidas durante el último mes en el Commonwealth Club de San Francisco, el influyente libertario Thiel argumentó que quienes proponen regular el desarrollo tecnológico amenazan con provocar la destrucción de EE.UU.

Thiel tiene un patrimonio neto de 27.000 millones de dólares, fue socio de Elon Musk en Pay Pal y fue desicivo como inversor en el gran salto de Facebook. Una de sus empresas más conocidas es Palantir, especializada en el análisis de datos e IA y cuyos alcances abarcan la economía global con clientes como bancos, hospitales, el gobierno estadounidense y el ejército de Israel. El vicepresidente de EE.UU. JD Vance fue su socio.

Todo vale

Según su visión, el Anticristo bíblico es quien advierta sobre los riesgos existenciales ligados a la tecnologías y reclama una regulación estricta en sectores innovadores. "En el siglo XXI, el Anticristo es un 'ludita' --eran quienes destruían las máquinas durante la Revolución Industrial-- que quiere detener toda la ciencia. Es alguien como Greta o Eliezer", dijo Thiel en su conferencia inaugural del 15 de septiembre, refiriéndose a la activista climática Thunberg y al crítico de la IA Eliezer Yudkowsky. Estas conferencias se producen en medio del creciente nacionalismo cristiano en EE.UU.

Dentro de su paranoia libertaria, Thiel -uno de los hombres más poderosos de EE.UU.-- cree que el anticristo quiere erigir un estado mundial, en referencia a cualquier acuerdo mundial --por ejemplo contra el calentamiento global--, al cual ve como un régimen regulatorio global "totalitario", básicamente porque le podría poner algún límite a sus negocios. El anticristo también son las personas que están en contra de la IA, especialmente aquellos que buscan regularla. Es decir, confunde las preocupaciones del mundo con las de un grupo muy selecto de empresarios tecnológicos con los que se codea.

Dentro de sus ataques están las universidades, porque la ciencia investiga el cambio climático. En tanto libertario, cree que los investigadores "roban dinero" y "no hacen nada", dice en una conferencia. En la primera conferencia, Thiel propone que las catástrofes que vemos en las diversas narraciones del fin de los tiempos en la Biblia, ya amenazan con desarrollarse literalmente en nuestros días. Pero no deberíamos pensar en «las profecías apocalípticas de la Biblia... de una manera mística», sino casi como «cálculos científicos racionales de lo que las personas podrán hacerse a sí mismas en un mundo en el que la naturaleza humana no cambie ni mejore".

Contra todos

Para Thiel, el mundo está atemorizado de su propia tecnología. Nuestra era "apática" y "zombi", dijo, está marcada por una creciente hostilidad a la innovación, la caída en picada de las tasas de fertilidad, demasiado yoga y una cultura sumida en el "interminable Día de la Marmota de la web mundial". Pero en su desesperación neurótica por evitar el Armagedón tecnológico (amenazas reales de guerra nuclear, catástrofe medioambiental, IA desbocada), la civilización moderna se ha vuelto susceptible a algo aún más peligroso: el surgimiento del Anticristo.

Según algunas tradiciones cristianas, el Anticristo es una figura que unificará a la humanidad bajo un único gobierno, antes de la llegada del apocalipsis. Para Thiel, la maldad del anticristo está en cualquier intento de unificar el mundo. "¿Cómo podría llegar al poder un Anticristo así?" preguntó Thiel. "Jugando con nuestros miedos a la tecnología y llevándonos seductoramente a la decadencia con el eslogan del Anticristo: ´paz y seguridad´". Esto uniría a nuestra especie aterrorizada, prometiéndole “rescatarla” del apocalipsis.

Thiel sugirió que el Anticristo podría aparecer en la forma de alguien como el filósofo Nick Bostrom, un entusiasta de la IA que escribió un artículo en 2019 en el que proponía erigir un sistema de emergencia de gobierno global, policía predictiva y restricciones a la tecnología. Pero hay otros: personas e instituciones “centradas únicamente en salvarnos del progreso, a cualquier precio”."

Así que la humanidad estaría amenazada por partida doble: tanto por el daño que le haría tecnología mal aplicada a la humanidad, como por el reinado del Anticristo. Thiel cree que un "régimen regulador global" solo podría desencadenar una explosión de violencia despiadada que acabara con la civilización. Entonces, la tarea es ahuyentar al Anticristo.

Con personajes públicos como Thiel, el mundo se vuelve cada vez más delirante, naturalizando a esta clase de paranoicos, a partir de una serie de ideas sobre el Armagedón tomadas en gran medida de Carl Schmitt, un influyente jurista y teórico político alemán que fue miembro del Partido Nazi y cuyo pensamiento ha tenido un impacto sorprendente en la teología contemporánea del Armagedón, especialmente dentro de ciertos sectores del evangelicalismo y el sionismo cristiano en EE.UU.