La Selección Argentina se enfrentará este sábado a las 20 (TV: DSports y Telefe) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos con su par de México, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en las semifinales del Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Chile. Asimismo, a las 17 Colombia se enfrentará con España.

Argentina, dirigida por Diego Placente, llega a este encuentro con un andar perfecto en el Mundial Sub-20, ya que superó la fase de grupos con puntaje ideal producto de sus victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mientras que en los octavos de final aplastó a Nigeria con un contundente 4-0.

De esta manera, la Sub-20 se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría por primera vez en 14 años. La última vez que lo habían conseguido fue en 2011, cuando cayeron por penales ante Portugal, que terminaría alcanzando la final.

México, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza, principalmente por el duro recorrido que realizó para llegar a esta instancia. En la fase de grupos terminó segundo, producto de los empates ante seleccionados como los de España y Brasil (este último quedó eliminado) y el triunfo sobre Marruecos, que dio la sorpresa y terminó en el primer lugar. En los octavos de final, los aztecas demostraron un altísimo nivel para golear 4-1 a Chile, el país anfitrión de este Mundial Sub-20.

Las últimas ocasiones en que ambas selecciones se enfrentaron en Mundiales Sub-20, el triunfo quedó en manos de la Argentina. Una de ellas fue en los cuartos de final de 2007, edición que terminaría con título para la Albiceleste, con victoria 1-0 gracias al gol de Maximiliano Moralez, mientras que en la fase de grupos de 2011 la Selección también se impondría 1-0, esta vez con un tanto de Erik Lamela.