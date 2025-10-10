El Parque Nacional Quebrada del Condorito registra el mayor incendio de este año en Córdoba. De hecho, dos frentes de cuatro kilómetros de extensión permanecían activos en la tarde de este viernes. El fuego comenzó sobre la Ruta de Altas Cumbres, cuando el incendio en un auto estacionado al costado de la ruta propagó las llamas sobre una zona de pastizales.

Viento intenso, altas temperaturas y baja humedad relativa son las condiciones climáticas adversas que provocaron la rápido expansión de las llamas al parque nacional. Las autoridades de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Provincia confirmaron el foco inicial y la evacuación de unos 130 visitantes, que se encontraban recorriendo los senderos del Condorito.

El fuego afectó además a 14 vehículos estacionados en el parque, que no pudieron ser removidos y resultaron quemados. En la zona continuaban trabajando brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de, al menos, doce cuarteles, entre ellos Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Cosquín y Mendiolaza. También se activó un operativo aéreo con cinco aviones hidrantes, tres pertenecientes a la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Provincia, informó que no hubo personas afectadas ni que requirieran atención médica.