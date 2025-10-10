Defensa y Justicia se llevó la victoria por la mínima 1-0 este sábado ante Argentinos Juniors en Florencio Varela, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura.

Ambos equipos buscaron imponer su ritmo, aunque las imprecisiones dominaron los primeros minutos. El conjunto visitante se mostró mejor con el mediocampista Nicolás Oroz y el defensor Leandro Lescano activos en la creación, mientras que el Halcón respondió a través de la movilidad del mediocampista Aaron Molinas y las proyecciones de Ezequiel Cannavó por derecha.

Argentinos contó con las chances más claras con un cabezazo alto de Lescano tras un corner y un potente zurdazo de Hernán López Muñoz que pasó apenas desviado. A los 44 minutos, Defensa rompió el cero después de que el mediocampista Kevin Gutiérrez intentó un pase en profundidad, pero Abiel Osorio se encontraba en posición adelantada, por lo que el VAR anuló el gol.

A los 2 minutos del complemento, tras la lesión del arquero Diego "Ruso" Rodríguez, que fue reemplazado por Gonzalo Siri Payer, el delantero Juan Gutiérrez de cabeza le dio la ventaja al local.

Con este triunfo, Defensa escaló al primer lugar en el Grupo B con 19 puntos, mientras que los dirigidos por Nicolás Diez se mantienen en el noveno puesto con 15 unidades, fuera de la zona play-offs.

En la próxima fecha, Argentinos Juniors recibirá a Newell’s Old Boys, en tanto Defensa y Justicia viajará a Santa Fe para enfrentarse con Unión.











