El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la opositora venezolana María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de La Paz, lo llamó y le manifestó que lo aceptaba “en su honor”, informaron medios internacionales.

“La persona que ha recibido el Premio Nobel me ha llamado hoy y me ha dicho: ‘Lo acepto en su honor, porque usted realmente se lo merece'”, declaró Trump, citado por el sitio RFI.

Se trató de “una llamada telefónica que confirmó María Corina Machado en una entrevista al diario español El País y de la que no dio más detalles”, confirma el sitio de la radio francesa.

“Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump”, comentó la galardonada, considerada líder de la oposición en Venezuela.

Machado ve en Trump un aliado en su lucha por la “democracia” en Venezuela y anunció recientemente su apoyo al despliegue de buques de guerra que Estados Unidos hizo en el Caribe, considerado por el presidente Nicolás Maduro como una “amenaza”.