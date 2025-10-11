El presidente Javier Milei encabezó este sábado al mediodía un acto de La Libertad Avanza en la Plaza Belgrano de Resistencia, provincia del Chaco, donde arengó a la militancia y llamó a respaldar la “gesta histórica” de su gestión de cara a las elecciones del 26 de octubre.

La llegada del mandatario ocurrió minutos después del mediodía, dos horas después del horario previsto y caminó entre los militantes. Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador Leandro Zdero.

En su discurso, Milei pidió a sus seguidores que lo siguieran “acompañando en esta gesta histórica por hacer grande a la Argentina nuevamente”, al remarcar que “sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido”. Añadió que "hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen porque esta vez el esfuerzo vale la pena”.

Apuntó que "este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando”.

Cerró diciendo que “estamos en un momento bisagra de nuestra historia” porque “venimos de años de decadencia, pobreza e inflación” y “hoy estamos de pie, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos”. Por la tarde estará en Corrientes.