Una fábrica ubicada en el estado de Tennessee estalló y se incendió por completo, provocando un grave accidente que no dejó sobrevivientes, según las autoridades estadounidenses. La tragedia ocurrió este viernes por la mañana en el condado de Hickman, en la planta de Accurate Energetic Systems, una compañía estadounidense que suministra e investiga explosivos para el ejército norteamericano. Éste sábado se confirmó que no se logró rescatar a ninguna de las víctimas. Los motivos de la explosión todavía no fueron esclarecidos, así como tampoco se precisó el número exacto de decesos.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, afirmó este sábado en una conferencia de prensa que pese a los esfuerzos de los rescatistas, desde el accidente no se logró recuperar "a ningún superviviente".

“En este momento, podemos asumir que todas las personas que estaban dentro del edificio murieron”, informó.

“Más de 300 personas han pasado por casi cada centímetro cuadrado de esta instalación y no hemos recuperado supervivientes”, explicó sobre la labor de los rescatistas, y expresó: “Es una gran pérdida para nuestras comunidades”. Inicialmente, el sheriff había indicado que habían 19 personas desaparecidas.

En tanto, las autoridades precisaron que la operación de rescate pasó a ser de recuperación de los restos e indicaron que los investigadores utilizarán pruebas de ADN para confirmar las identidades de quienes fallecieron.

La fábrica se encuentra en una zona boscosa entre los condados de Hickman y Humphreys, a unos 90 kilómetros de Nashville. El estallido fue tan potente que esparció escombros a lo largo de un kilómetro y se escuchó a casi 24 kilómetros a la redonda. En las imágenes aéreas de la ubicación de la compañía se puede observar un gran terreno repleto metales retorcidos, autos rotos, y otros materiales de edificio quemados y esparcidos entre cenizas y humo.

“Es la escena más devastadora que vi en toda mi carrera. No hay nada para describir, no quedó nada de nada”, sostuvo Davis.

Por su parte, en su sitio web oficial la compañía expresó sus condolencias a las familias y aseguró que invesigará los hechos. "Los equipos de respuesta a emergencias y las agencias de investigación permanecen en el lugar, y la situación se encuentra bajo investigación activa. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad afectados por este incidente. Extendemos nuestra gratitud a todos los socorristas que continúan trabajando incansablemente en condiciones difíciles. Proporcionaremos actualizaciones a medida que dispongamos de información más verificada", precisaron.