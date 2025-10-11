El mediocampista Enzo Fernández fue desafectado de la concentración de la Selección Argentina por una sinovitis en su rodilla derecha, luego del triunfo 1-0 del viernes ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fernández, que arrancó como titular ante los venezolanos y fue reemplazado cuando promediaba el segundo tiempo, no estará presente en el enfrentamiento con Puerto Rico el próximo martes. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la noticia mediante un mensaje de redes sociales: “El futbolista de Chelsea FC Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”.

La baja de Enzo Fernández representa una pérdida sensible para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que el mediocampista es una pieza clave en el funcionamiento del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego, recuperar pelotas y generar conexiones entre defensa y ataque lo convirtieron en uno de los futbolistas más confiables del ciclo.

Desde su irrupción en el Mundial de Qatar 2022, el ex River se consolidó como titular indiscutido y una de las figuras del mediocampo albiceleste. El cuerpo médico de la Selección decidió liberar al jugador para que continúe con su recuperación en Chelsea, donde monitorearán de cerca la evolución de su rodilla. Mientras tanto, Scaloni analizará posibles reemplazos y evalúa opciones dentro del plantel para el duelo ante Puerto Rico.

En ese sentido, el técnico valoró el rendimiento de su equipo. "El primer tiempo fue bastante bueno, con situaciones de gol, podíamos incluso hacer alguno más. Y en el segundo tiempo los primeros 20, 25 minutos por ahí no fueron buenos, después cambiamos un poquito el sistema y estuvimos más firmes cuando no tuvimos la pelota", explicó Scaloni, que probó un sistema inédito durante su gestión. "Terminamos jugando 532, con tres centrales. Los quería mirar, me daba curiosidad y es una buena opción para probarla en el siguiente partido o los que vienen. Hay que partir de la solidez defensiva porque en ataque tenemos jugadores que pueden hacer daño", destacó el DT.



