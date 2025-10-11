Pupy, la elefanta africana que permaneció 32 años en cautiverio en el ex zoológico de Palermo, ahora reconvertido en Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, murió este viernes por la noche en el santuario de Brasil donde había sido trasladada en abril de este año.

Según informó este sábado el Santuario Global para Elefantes desde su sede de Matto Grosso, el animal de 35 años colapsó este viernes tras pasar algunos días con malestar estomacal.

“Su fallecimiento se produjo rápidamente, tras un período de problemas gastrointestinales que afrontó con la misma resiliencia que definió su vida”, comunicaron desde el sitio web, y agregaron que “cuando se desplomó, Kenia permaneció cerca, velando por ella con consciencia y manteniendo su espacio”, haciendo referencia a su compañera que también había estado junto a ella en el Ecoparque.

Desde la organización que gestiona el Santuario de Elefantes Brasil indicaron que en Buenos Aires, antes de llegar al santuario “Pupy era tranquila y reservada, con un mundo limitado por las circunstancias. En el santuario, cambió. Exploró el bosque con confianza, abrazó el hábitat como propio y encontró su voz: suaves murmullos que se convertían en expresiones claras de quién era. Tomó sus decisiones, se abrió a Kenia a su propio ritmo y se permitió vivir como un elefante”.

“El tiempo de Pupy en el santuario fue breve, pero significativo. Exploró, cambió y se permitió confiar. Fue vista, querida y nunca estuvo sola”, sentenció el comunicado del Santuario Global para Elefantes recordando a la última elefanta del ex zoológico porteño.

Pupy había llegado al santuario el 18 de abril de 2025, tras un viaje terrestre que duró cinco días y más de 2700 kilómetros desde Palermo. La Subsecretaría de Ambiente de la Ciudad informó en ese momento que “la última elefanta que quedaba en el Ecoparque, una elefanta africana de 35 años, llegó al Santuario de Elefantes ubicado en Chapadas Dos Guimarães, Mato Grosso, en perfecto estado de salud y luego de cinco días de viaje”.