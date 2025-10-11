Con una actuación estelar de Erling Haaland, autor de un triplete, Noruega goleó 5-0 a Israel como local y está cada vez más cerca de conseguir la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Con 18 puntos sobre 18 posibles, Noruega lidera la zona I con seis unidades de ventaja sobre Italia, que se impuso 3-1 a Estonia con un gol de Mateo Retegui.

Otros dos candidatos como España y Portugal lograron sendas victorias para mantenerse líderes en su zona con puntaje ideal. Los españoles vencieron 2-0 a Georgia con tantos de Yeremi Pino y Mikel Oyarzábal, mientras que los portugueses se impusieron 1-0 a Irlanda con un gol sobre la hora de Ruben Neves, luego de que el arquero Caoimhin Kelleher le atajara un penal a Cristiano Ronaldo.

En otro de los partidos que se disputaron este sábado en las Eliminatorias Europeas, Hungría le ganó 2-0 como local a Armenia y la desplazó de la segunda posición en el Grupo F, mientras que en el Grupo K Letonia y Andorra igualaron 2-2 y siguen en el fondo. Además, en un duelo con mucha carga política, Albania le ganó como visitante 1-0 a Serbia. En tanto, Turquía goleo 6-1 a Bulgaria