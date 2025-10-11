Si algo consiguió Javier Milei con su recital de rock –si se lo puede llamar de así– fue desviar la discusión pública, al menos por unas horas, en torno al narcoescándalo que envolvió a su ahora excandidato en la provincia de Buenos Aires. La noche del lunes, con el cadáver político de José Luis Espert todavía fresco, el Presidente se dio el gusto de "cantar" en el Movistar Arena frente a 12 mil l