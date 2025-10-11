Un testigo clave del doble femicidio de una mujer y su hija en Bahía Blanca declaró sobre cómo escapó el presunto asesino y complicó aún más al principal sospechoso, que es un familiar de ambas víctimas. El testimonio que podría ser develador es el de un vecino de la zona, llamado Genaro Herrera, quien colaboró con la detención del presunto femicida y habló con los investigadores. En sus declaraciones relató que su cámara de seguridad registró el ruido de un disparo a las 22:30 del martes y una hora más tarde el hombre apuntado salió de la vivienda a bordo de una moto.

El principal sospechoso fue identificado como M.V. y es el primo de Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y tío segundo de Mariana Belén Bustos, de 25 años, ambas mujeres calcinadas. El jueves de esta semana M.V. fue detenido por un operativo de emergencia en las afueras de la ciudad bonaerense, sobre el paraje Calderón, en una investigación liderada por el fiscal de la Fiscalía Nº 5, Jorge Viego. En el mismo operativo donde fue detenido el principal sospechoso también fue secuestrada una moto roja de idénticas características a las observadas la noche de los femicidios.

El relato del testigo

En una entrevista radial el vecino se refirió a lo que observó la noche de los femicidios y afirmó que al regresar a su domicilio observó a un hombre retirándose del lugar. "Era alguien a quien ya había visto anteriormente yéndose de ahí y no le di importancia", comentó, aunque lo posterior sí fue poco habitual. "Me fui a dar una vuelta, busqué a mi papá, luego fui a hacer una compra y vi que salía humo de la casa de Myriam. Quise entrar pero era imposible, empecé a gritar, me puse un trapo mojado en la cara pero era imposible acceder. Los vecinos llegaron y llamaron a los bomberos", explicó Herrera sobre sus intentos por salvar a sus vecinas, madre e hija, antes de ir a declarar a la comisaría.

"A esta persona la vi salir en la moto alrededor de las 23, en ese momento no sabía que era familiar de ellas. Ni siquiera lo saludé porque no lo conozco, solo lo había visto alguna vez con anterioridad", describió sobre esa noche. "Usaba el casco cuando se iba con la moto, por eso no pude observar el rostro. Entre que lo vi irse y detecté el humo pasó media hora". Y lamentó la muerte de Miriam Velázquez, de quien dijo que era "casi como mi segunda mamá". También reconoció que "con Mariana éramos muy amigos hasta el año pasado" y que aunque se alejaron, "quedó un buen vínculo de cariño entre ambos".

Por otro lado descartó que se hayan escuchado gritos o discusiones y recordó que la explosión tuvo lugar antes de que él regresara. El hecho se produjo en un domicilio ubicado en la calle Santa Fe al 2300.

El Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca detalló que la autopsia "no pudo ser finalizada" por el grado de calcinamiento de los cadáveres y confirmó que tomó muestras "para llevar a cabo informes complementarios".