El "Congreso Global de Infancias Trans" que se iba a desarrollar el próximo sábado 18 de octubre en la provincia de Tucumán fue cancelado debido a "hostigamiento y agresiones", según el comunicado oficial de la Fundación "Transformando Familias", encargada de su realización. En el mismo documento publicado en su cuenta oficial de Instagram la organización lamentó que "fue una decisión tomada con profundo pesar, luego de recibir hostigamientos y agresiones y la difusión de contenidos desacertados y erróneos en medios de comunicación y redes sociales".

En ese sentido sostuvieron que se había generado "un clima adverso para garantizar la seguridad y el bienestar de las 521 personas preinscritas" y destacaron que su "prioridad es el cuidado integral de las niñeces, adolescencias y familias que se acercan a la Fundación". Desde la fundación explicaron que "acompañar y garantizar los derechos de las infancias y adolescencias trans no es una ideología sino una obligación legal, ética y humana sustentada en la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743)".

Sin embargo, a pesar de los ataques, desde "Transformando Familias" advirtieron que no reducirían su acompañamiento a las infancias trans y que sostendrán "el compromiso con la construcción de una sociedad donde todas las infancias puedan convivir con dignidad, libertad y cuidado".

Si bien desde las publicaciones previas donde se invita al "Congreso Global de Infancias Trans", ya había comentarios que les decían "con los niños no" --como si apoyar su autopercepción de género fuera privarlos de derechos y libertades--, el posteo de la cancelación generó un intenso debate con casi 300 comentarios en las últimas horas.

Estaban quienes lamentaban la cancelación de la instancia y sostenían que faltaba más Educación Sexual Integral, considerando que así se vuelve "al medioevo" y mandaron su apoyo a la organización y a las familias afectadas. Otros usuarios continuaron mostrando una sádica alegría por la suspensión del evento y exponían entre la arrogancia, el sarcasmo cruel y la incomprensión que "se hizo patria", que "lo mejor del evento fue cuando se canceló" y que los organizadores buscaban "confundir las identidades sexuales de las personas menores".