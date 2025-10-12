Banfield volvió a tener problemas de definición y, a pesar de entregar buenos pasajes de juego, cayó como local ante el Racing de Gustavo Costas, que lo venció por 3-1 y se afianza en una positiva racha futbolística a solo diez días de su primer partido por las semifinales de la Copa Libertadores.

El equipo de Pedro Troglio tuvo un buen primer tiempo, tal como había hecho la fecha pasada ante Huracán. Aunque, lamentablemente para los fanáticos del Taladro, el desenlace fue el mismo que en Parque Patricios. Los locales estuvieron muy cerca de abrir el marcador en dos oportunidades durante ese período inicial. La ofensiva más clara la anuló una gran atajada de Gabriel Arias tras un fortísimo remate de Santiago Esquivel.

Apenas tres minutos después de esa tapada, empezó el show de Bruno Zuculini, quien lideró la victoria de su equipo convirtiendo dos goles. El primero, a los 25 minutos, llegó tras una fallida y lejana salida de Facundo Sanguinetti para tapar a Gabriel Rojas, quien sin embargo logró asistir a Zuculini. En el segundo, a los 59, el arquero de Banfield se reivindicó con una buenísima atajada tras un remate de Nazareno Colombo, pero no pudo evitar el cabezazo posterior del mediocampista de Racing que selló el 2-0.

Después de los goles de Zuculini, quien anotó su segundo doblete para la Academia después de 12 años (el primero había sido en el 4-1 sobre San Lorenzo en abril de 2013), llegó una expulsión que complicó todavía más a los de Troglio. Lautaro Gómez vio la tarjeta roja por una dura entrada sobre la tibia de Duván Vergara.

Cuando todo parecía concluido y el encuentro ya transitaba sus minutos adicionales, llegó el tercero de la visita -que le permitió a Adrián Balboa volver a convertir tras nueve encuentros sin marcar- y, dos minutos después, el descuento local tras una gran definición de Bruno Sepúlveda. La cosa terminó así: Racing festejó y sumó su quinto juego sin perder ni recibir goles, y Banfield registró su segunda derrota consecutiva, aunque son en realidad ya cuatro los partidos que lleva sin ganar.







Síntesis:





BANFIELD 1

Sanguinetti

Abraham

Meriano

Vittor

S. López

G. Ríos

M. Río

Esquivel

Adoryan

M. Méndez

R. Auzmendi

DT: P. Troglio







RACING 3

Arias

Martirena

Colombo

Rojo

Rojas

Forneris

B. Zuculini

Almendra

Conechny

Balboa

Vergara

DT: Costas







Estadio: Banfield.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Goles: 25m y 59m Zuculini (R), 91m Balboa (R) y 93m Sepúlveda (B).

Cambios: 30m I. Rodríguez por Rojas (R), 45m Di Césare por Forneris (R), 56m Sepúlveda por Auzmendi y L. Gómez por G. Ríos (B), 70m G. Basso por Rojo y Zaracho por Zuculini (R), 71m L. Ríos por Esquivel y Alaniz por Adoryan (B) y 79m Vietto por Vergara (R).

Incidencias: 78m expulsado L. Gómez (B).