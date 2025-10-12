La tercera edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) cerró con la entrega de premios y el estreno de Siempre es de noche, de Luis Ortega. El galardón a Mejor Película Internacional de Ficción fue para Cobre, de Nicolás Pereda, también reconocida en Dirección, Actor, Fotografía y Montaje. La mención especial fue para Manas (Brasil/Portugal), de Marianna Brennand, ganadora también en Actriz, Dirección de arte y Sonido. En Documental Internacional, el premio mayor fue para Terra Incognita, de Enrico Masi (Italia/Francia). En la Competencia Bonaerense, Nunca fui a Disney, de Matilde Tute Vissani, ganó como Mejor Ficción. Éramos tan flacos, de Carlos Castro, se llevó el premio a Mejor Documental.
