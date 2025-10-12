Cinco autos y un colectivo de la Línea 17 se vieron involucrados este domingo en un choque múltiple en el centro porteño. El incidente dejó al menos tres heridos con politraumatismos y generó un corte total en el cruce de Avenida Santa Fe y Cerrito.

El siniestro se originó cerca de las 9, cuando una camioneta Kia que circulaba por Santa Fe presuntamente cruzó un semáforo en rojo y chocó contra un Renault Kwid, desencadenando la colisión con otros cuatro autos y un colectivo de la Línea 17.

Tras el impacto, la camioneta “continuó su marcha en sentido contrario por Santa Fe y terminó detenida sobre Avenida 9 de Julio” tras colisionar contra un guardarraíl. Los dos ocupantes fueron demorados por personal policial, luego de que, según testigos, se arrojaran del vehículo en movimiento.

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a seis personas en total, tres de las cuales requirieron derivación hospitalaria: un hombre de 60 años fue trasladado al Hospital Fernández, y una mujer de 30 y un hombre de 31 fueron llevados al Hospital Rivadavia.

El conductor de uno de los automóviles, un Renault Kwid, quedó atrapado en el interior de su vehículo, lo que requirió la intervención inmediata de los equipos de rescate, mientras que “los pasajeros del colectivo resultaron ilesos” y pudieron abordar otra unidad.