El Gobierno Nacional conmemoró el Día del Respeto por la Diversidad Cultural que se celebra este 12 de octubre con un repudiable video que critica a los pueblos originarios que habitaban la región y destaca la figura de Cristóbal Colón, al que le atribuye dar inicio a “un proceso de civilización, orden y progreso”.

“El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el inicio del continente”, sostiene la voz en off de la pieza audiovisual difundida desde la cuenta de X de Casa Rosada.

En la misma línea, asegura: “Colón supo enfrentar el caos desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesías marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres”.

“Su liderazgo mantuvo firma la expedición frente al riesgo constante de naufragios. Al arribar, encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluiría rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie”, plantea en referencia a las civilizaciones que habitaban el continente americano previo a la conquista.

El video continúa: “Estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundadas en el derecho, la fe cristiana, los valores occidentales promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo”.

“La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos”, denuncia en otro pasaje del material audiovisual que dura poco más de un minuto y medio y que generó polémica en las redes sociales.

Para concluir, el mensaje, la administración libertaria realiza un llamado a defender “la civilización occidente” que “tanto costó construir” e instaura la polémica contra los sectores de la sociedad que abogan por el respeto a los pueblos originarios.

“En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico, conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que nosotros: la civilización occidental porque sin raíces no hay futuro. Hoy más que nunca honremos este legado que tanto costó construir”, concluye.