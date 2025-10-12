La segunda fecha del 85° Abierto de Tortugas de polo se cerró el sábado último, con los triunfos de UAE Polo y Ellerstina Indios Chapaleufú, sobre La Hache Cría & Polo y La Ensenada, respectivamente.

El reciente subcampeón del 132° Abierto del Hurlingham Club, UAE Polo, venció con autoridad 18-12 a La Hache. El encuentro se dividió en dos partes muy marcadas: los primeros tres chukkers, en donde el conjunto de los Emiratos Arabes Unidos fue una tromba imparable, con un Pablo Pieres descomunal, autor de nueve de los 12 goles de su equipo para poner el marcador 12-0 y casi sentenciar el resultado.

Los otros cinco períodos, en los que UAE bajó un poco el ritmo y La Hache levantó su nivel para lograr un buen pasaje de 12-6, con Bautista Bayugar como estandarte, y quedar mucho más cerca en el marcador final.

Por su parte, Ellerstina Indios Chapaleufú superó por un ajustado 16-15 a La Ensenada. En un buen partido aunque muy cortado, ambos conjuntos comenzaron palo y palo hasta promediar el cuarto chukker, cuando La Ensenada se puso 7-5 arriba. Desde allí y con un Lorenzo Chavanne colosal, Ellerstina Chapaleufú convirtió ocho goles consecutivos para ponerse 13-7 y tranquilizarse en el partido.

A Ellerstina le costó alcanzar la victoria. Imagen: Matías Callejo / Prensa AAP





Pero La Ensenada, comandado nuevamente por Jerónimo del Carril -goleador del partido- no se bajoneó, siguió luchando en todos los sectores del campo de juego y fue descontando la ventaja hasta que logró el empate en el último parcial. Cuando parecía que el partido se definía en suplementario, Cruz Heguy, con un largo palazo, le dio el triunfo al conjunto que une a las familias Pieres y Heguy, a sólo 20 segundos de la campana final.

Los equipos y la progresión:





18 UAE POLO: Pablo Pieres 9 (15 goles, seis de penal y uno de Penal 1), Lucas Monteverde (n) 9, Tomás Panelo 9 (2) y Juan M. Nero 10 (1). Total: 37.

12 LA HACHE CRIA Y POLO: Bautista Bayugar 8 (8, cuatro de penal), Carlos M. Ulloa 8 (3), Joaquín Pittaluga 8 e Ignacio Laprida 8 (1). Total: 32.

UAE Polo: 4-0, 8-0, 12-0, 12-2, 13-3, 15-6, 17-8 y 18-12.

Jueces: Martín Pascual y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Martín Aguerre.