En un duelo vibrante por la duodécima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional, Rosario Central consiguió un triunfazo 2-1 en el estadio José Amalfitani sobre Vélez en el final.

El equipo de Holan golpeó primero por el tanto de Alejo Véliz, quien a los 17 minutos conectó de cabeza un centro perfecto de Sández para adelantar a los rosarinos. El local reaccionó con empuje, generando varias chances claras a través de Romero y Galván, pero la figura de Broun y la falta de precisión evitaron el empate antes del descanso.

En el arranque del complemento, Vélez logró empatar por la jerarquía de Lanzini, que a los seis minutos clavó un golazo de tiro libre al ángulo derecho de Broun.

Ese tanto encendió el partido: el local creció en juego y confianza, pero Central respondió con contragolpes veloces conducidos por Di María y Malcorra, quienes exigieron varias veces a la defensa local. A los 15 minutos, Broun debió ser reemplazado por Werner tras un golpe, lo que sumó dramatismo al tramo final.

En tiempo de descuento, cuando el empate parecía sellado, llegó la jugada decisiva: Emanuel Coronel fue derribado en el área y, tras revisión del VAR, el árbitro sancionó penal para la visita. Malcorra se hizo cargo y, con toda su categoría, definió con zurda al palo derecho para poner el 2-1 a los 52 minutos. En los instantes posteriores, Vélez buscó con centros y pelotas paradas, pero se encontró con un Central ordenado y firme en defensa.

Con esta victoria agónica, Rosario Central volvió a sumar de a tres como visitante y recuperó terreno en la tabla, quedando en la tercera posición con 21 unidades, a tres de Deportivo Riestra que es el líder de la zona B.

Vélez, por su parte, no logró sostener su reacción y pagó caro los errores en el cierre del partido, y por eso no logró meterse en la primera posición de su zona, aunque queda como escolta con 22 puntos.



