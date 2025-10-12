Instituto venció 2-0 a Atlético Tucumán este domingo en el estadio Juan Domingo Perón, estiró su invicto a seis partidos y se aseguró terminar la fecha en puestos de playoffs en la Zona B del Torneo Clausura. Con goles de Jhon Córdoba a los 26 minutos del primer tiempo y Gastón Lodico a los 82, la Gloria trepó a la octava posición, la última que clasifica a octavos de final, con 15 puntos, misma cantidad que su derrotado.

El equipo de Daniel Oldrá evitó además estirar a cuatro su seguidilla de empates y la convirtió en un invicto de seis juegos, cinco de los cuales terminó con el arco del exBoca Manuel Roffo en cero. De todos modos, se le vienen dos fechas muy complicadas: de visitante ante Riestra y su imponente invicto de 26 partidos en esa condición y de local con Rosario Central, para luego finalizar con Sarmiento en Junín y el clásico con Talleres, de local.

Por el Decano de Lucas Pusineri, la derrota confirmó lo que le viene costando a los tucumanos salir del Monumental José Fierro. Sumó su cuarta seguida como visitante y no gana en esa condición desde la primera fecha del Torneo Apertura, ante San Martín de San Juan, cuando dirigía Facundo Sava. En total son 11 derrotas en 13 partidos en el año (un triunfo), una marca todavía peor que la de 2024, donde sumó 12 caídas en 20 partidos (dos victorias). Así las cosas, Atlético intentará reponerse el lunes que viene cuando reciba al alicaído San Lorenzo. Luego visitará a Independiente.

Síntesis del partido

Estadio: Instituto de Córdoba. Arbitro: Yael Falcón Pérez. Goles: 26m J. Córdoba (I); 82m Lodico (I). Cambios: 62m Bajamich por Laméndola (AT), 67m J. Méndez por Klimowicz (I), 75m Godoy por K. López (AT), Auzqui por K. Ortiz (AT) y Nicola por Ruiz Rodríguez (AT), 78m Pereyra por L. Rodríguez (I), 79m Villa por D. Martínez (AT), 86m Fonseca por Lodico (I) y Acevedo por Luna (I).