Las quejas del técnico Marcelo Gallardo después del partido ante Central, en Rosario, por la continuidad del torneo durante la fecha FIFA, anticipaba lo que podía ocurrir con River en el partido ante Sarmiento.

El plantel apenas repitió cuatro jugadores frente a los de Junín entre los titulares: Armani, Martínez Quarta, Galoppo y Colidio. Las siete modificaciones implicaron que tuvieran que salir a la cancha futbolistas que habitualmente comparten poco tiempo juntos del mismo lado.

La falta de entendimiento se notó. La entrega de la pelota entre los jugadores locales no era precisa, y eso provocó que se desaprovecharan muchas posesiones que podían generar peligro en el área de los de Junín.

El mejor momento de River trascurrió entre los diez y los 20 minutos, cuando arrinconó a su adversario y fue transformando a Lucas Acosta en el hombre más destacado. El juego del local se fue diluyendo y el desarrollo comenzó a equilibrarse. Sarmiento fue inteligente para sacar provecho de esa situación, y a partir de una falla de Armani al querer retener la pelota, se puso en ventaja con un gol de Iván Morales. El chileno siguió la jugada especulando con un error, que terminó apareciendo en el capitán de River. La pelota le terminó ingresando por entre las piernas.

River salió un poco más de su campo para tratar de llegar a la igualdad, y el arquero Acosta fue todo lo contrario a su colega: tapó remates de media distancia con grandes estiradas, y también cuando tuvo que salir a achicar espacios.

El final de la primera etapa encontró a los visitantes demasiado retrasados, con el objetivo claro de defender la diferencia que tenían en el resultado. El colombiano Borja apareció desde el comienzo en la segunda mitad, para que el local pueda tener mayor presencia en el área de Sarmiento.

La respuesta de Sava fue hacer ingresar a un marcador central (Seyral) por Pratto, quien se fue aplaudido por su paso en el club de Núñez. La reacción de River no llegaba y el público volvió a reclamarle más entrega a los jugadores.

Los minutos pasaban y la desesperación iba en aumento. River era el que insistía en busca del empate, pero cuando se acercaba al área no tenía la claridad necesaria para comprometer al arquero, y las acciones finalizaban con envíos aéreos.

Paulo Díaz estrelló un remate en el travesaño, en la jugada más peligrosa que tuvo River. El empate, sin embarfo, no pudo llegar, y el equipo sumó la cuarta derrota consecutiva en el torneo Clausura.

