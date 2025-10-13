El fiscal penal Gabriel González dio a conocer ayer los resultados preliminares de la autopsia practicada al cuerpo del excomisario mayor Vicente Osvaldo Cordeyro, encontrado sin vida el sábado en Cerro Elefante, en la localidad San Lorenzo. Se determinó como causa de muerte la asfixia por ahorcamiento.

La autopsia médico legal se realizó en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), con la participación de un perito de parte designado por la familia. El informe preliminar reveló además la presencia de lesiones superficiales compatibles con contacto con el fuego. En el cerro hubo un incendio en esos días. Se ordenaron estudios complementarios que serán incorporados al informe definitivo.

El domingo se llevó a cabo una reunión interdisciplinaria con la participación del coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, profesionales del CIF y de la Unidad de Investigación UGAP, para coordinar tareas y avanzar en un abordaje integral de las circunstancias que rodean el fallecimiento.

La investigación se desarrolla bajo el protocolo establecido por la resolución 1284/21 de la Procuración General, que presume homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si inicialmente aparenta ser suicidio o accidente. Este enfoque implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de las actuaciones hasta tanto se descarte razonadamente la comisión de un delito.

Cordeyro, comisario mayor retirado y exfuncionario municipal, había sido visto por última vez el jueves, cuando dejó a una familiar en el centro de Salta y se dirigió solo hacia San Lorenzo. Las cámaras de seguridad y los rastreos telefónicos permitieron reconstruir su recorrido y delimitar el área de búsqueda, que culminó con el hallazgo del cuerpo tras dos días de rastrillaje.