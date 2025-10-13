Mientras la Selección sigue con la preparación para el Mundial 2026, su técnico, Lionel Scaloni, define a los 11 titulares que jugarán uno de los últimos amistosos del 2025.

El viernes pasado Argentina venció con lo justo a Venezuela, por 1 a 0 con gol de Gio Lo Celso, y este martes será el turno, desde las 21 hs, de enfrentar a Puerto Rico.

El encuentro será transmitido por la 750, con relatos de Jorge Arcapalo y comentarios de Alejandro Apo.

Recambio en la equipo titular

Enzo Fernández quedó afuera de la concentración por cansancio muscular y regresó a Chelsea.

Mientras que Franco Mastantuono también dejó Estados Unidos por una lesión muscular y volvió a Madrid.

En el caso del capitán, Lionel Messi, se reincorporó al equipo después de jugar para Inter de Miami el sábado pasado. Aún así, está en duda su presencia mañana.

Cómo podría formar Argentina

Mas allá de modificaciones obligadas, el Técnico apunta a darle rodaje a otros futbolistas: Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y José López podrían tener su debut en el equipo.

Desde el comienzo irían: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Leo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone; Nicolás Paz y José Manuel López.

Cambio de ciudad

El partido en un comienzo estaba estipulado en Chicago. Sin embargo, las movilizaciones en Illinois llevaron a la mudanza hacia Miami, ya que en los últimos días hubo varios heridos y detenidos por las protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump. Así, el encuentro será en el Chase Stadium, casa del Inter de Miami.

La visita a Messi

El fin de semana el Inter goleó 4 a 0 al Atlanta United, con dos goles de Lionel Messi.

En la tribuna siguieron el partido sus compañeros, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi.

Además, luego del enfrentamiento, el capitán argentino se tomó unos minutos para celebrar la clasificación de Argentina a las Semifinales del Mundial Sub 20.

Cuáles son los próximos amistosos de la Selección

La Selección tendrá dos partidos más en lo que resta del año: los encuentros serán entre el 10 y el 18 de noviembre. Angola será uno de los rivales y se jugará en su capital, Luanda. Mientras que el último amistoso sería contra Marruecos, en África.