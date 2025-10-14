Con dirección de Paul Thomas Anderson (Magnolia, Una batalla tras otra) y una memorable actuación de Adam Sandler, Embriagado de amor es una película sobre un hombre solitario, reservado y emocionalmente inestable que lleva una vida rutinaria trabajando en un pequeño negocio de artículos para baño. Un día, un encuentro fortuito con una mujer transforma por completo su existencia, y lo lleva a enfrentarse con sus miedos (A las 22, en Cine Club.)
