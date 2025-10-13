La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, estalló en sus redes sociales contra las críticas por el uso de su apellido materno. En un encendido posteo, la dirigente libertaria reivindicó su linaje y lanzó una chicana al feminismo.

"¡Basta de JODER con mi nombre!", arrancó Reichardt en su cuenta de X. A continuación, explicó por qué eligió usar el apellido de su madre: "REICHARDT es el Apellido de mi abuela materna, vía mi mamá Celia".

El exabrupto de la exvedette y actual candidata libertaria, tuvo como destinatarios a Victoria Tolosa Paz, la periodista Julia Mengolini y "ya que estoy" también a Jorge Taiana.

A continución, en el mismo posteo dio su versión sobre el motivo que la llevó a no usar el apellido paterno. En una explicación que sonó algo forzada dijo ser "100% ambas: la fuerza de mi linaje materno y el orgullo de mi padre", cuyo apellido es Vázquez.

Aprovechando la controversia, convirtió su descargo en un mensaje de campaña y apuntó contra el feminismo, un sector con el que el oficialismo mantiene una fuerte disputa ideológica. "¿Feministas, no pelean por esto? Honrar a las mujeres en la herencia", cuestionó.

La publicación, que cierra con los hashtags "#SoyReichardtYVazquez" y "#LLA", se enmarca en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde la candidata, busca consolidar su identidad frente a las críticas de la oposición y algunos medios.