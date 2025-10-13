Un grupo de 154 prisioneros palestinos, que fueron liberados y deportados por las autoridades israelíes como parte del acuerdo del alto al fuego celebrado días atrás, llegaron este lunes a Egipto. Según el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, cerca 2.000 palestinos detenidos fueron liberados a cambio del regreso a Israel de 13 rehenes vivos.

Los prisioneros cruzaron a Egipto desde la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, según informaron fuentes anónimas egipcias a la agencia de noticias Xinhua. Al llegar, fueron trasladados al Hospital Nasser de El Cairo, mientras se realizan los preparativos para facilitar su deportación a Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Qatar, Túnez y Turquía.

El acuerdo de alto el fuego estableció el regreso de los últimos 13 rehenes vivos que estaban secuestrados en Gaza por Hamas desde el ataque al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Las personas liberadas fueron trasladadas a la base militar de Reim y de ahí llevados a hospitales designados para atenderlos, en las afueras de la ciudad de Tel Aviv.

Un funcionario de Hamás aseguró al canal de noticias saudí Asharq News TV que los restos de varios rehenes muertos serán entregados este mismo lunes. En total, habría 28 personas fallecidas. Israel, por su parte, liberó a un grupo de casi 2000 palestinos que retornaron de forma segura a Gaza y Cisjordania y a otro grupo de 154 que fueron llevados a Egipto para ser deportados.

En los dos años que lleva el brutal enfrentamiento, con incesantes ataques israelíes sobre Franja de Gaza, más de 67.000 palestinos fueron asesinados y otros 165.697 sufrieron algún tipo de herida, indicaron autoridades de salud en Gaza.

