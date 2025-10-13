"¿Consideramos que el Estado debe garantizar la asistencia social?", fue una de las preguntas que el nuevo informe de Creencias Sociales de Pulsar.UBA realizó por tercer año consecutivo. La sorpresa radica en la respuesta de la ciudadanía en 2023 y la respuesta actual. Poco antes de asumir Javier Milei, y al calor de un discurso que prometía una mejor vida posible con un Estado ausente, los encuestados respondieron en el Estado debe ser garante de asistencia en un 54%. Ahora, la mirada sobre el apoyo a la ayuda social dio un salto significativo, ya que en esta oportunidad los que pensaron de esa manera componen el 74% de los encuestados. Un 22% más de apoyo a la idea de un Estado garante para los más necesitados resulta un dato que invita a preguntarnos cómo y porqué cambió tanto la percepción en dos años, no solo del rol del Estado, sino también de la urgencia en la necesidad concreta de la gente.

"El Estado tiene que desaparecer de todas partes. Es el cáncer de la humanidad", repetía Javier Milei en sus discursos de campaña antes de asumir la presidencia. Casi dos años después, efectivamente sus promesas se cumplieron. El Estado nacional se retiró de diversos espacios donde supo oficiar de garante. Uno de ellos fue señalado en diversas oportunidades, y tiene que ver con la ayuda de alimentos para los comedores barriales. "Del Estado nacional no recibimos nada. Sí del Estado provincial, pero de nación, cero. Hicieron el cuento de que había comedores fantasmas, pero a los reales no nos dieron ninguna ayuda. Nunca llegó tampoco la tarjeta que decían que nos iban a dar. Nosotros estamos funcionando de lunes a viernes, y todos los días recibimos y alimentamos a 150 nenes. Nos estamos organizando como podemos, con gente particular, empresas de la zona, y así como podemos vamos funcionando. Pensamos en la achicar algunos días, pero por ahora lo fuimos manejando, gracias a la solidaridad de mucha gente", le cuenta a Página/12 Clara, colaboradora en el comedor "De la Calle a la vida", un comedor que además ofrece voluntariados, clases para oficios y capacitaciones para que las familias encuentren salidas laborales que les permita mejorar sus condiciones de vida.

La narrativa privatista que promovió el Gobierno caló hondo en la sociedad pero, al parecer, encuentra nuevos límites. "Sigue habiendo una preferencia por más mercado y que Estado. El año pasado encontramos ese giro privatista que continúa. Pero esa demanda de la ciudadanía por un mayor involucramiento del sector privado en el la producción de algunos bienes y servicios no es para todo y no implica que la ciudadanía quiera que el Estado sea mínimo o desaparezca, sino todo lo contrario, hay una demanda por un Estado más eficaz, más eficiente, que funcione mejor", detalla para Página/12 el Coordinador de Pulsar.UBA, Facundo Cruz. "En 2023 encontramos una sociedad más partida. El 54% te decía que el Estado y la ayuda social era importante a pesar de no resolver todos los problemas, y se da un salto de 20 puntos al 2024, que se profundiza un poco más incluso este año, con un 74% consolidado que te dice que es necesaria la ayuda del Estado para los sectores más pobres", agregó.

El votante que simpatiza con el peronismo, según indica el detalle de la encuesta, sostuvo una alta adhesión a la idea de la necesidad de un Estado presente en la ayuda social, pero son los votantes simpatizantes del oficialismo y el PRO los que cambiaron su percepción. Una mirada de rechazo al Estado presente cambió, o como señala Facundo Cruz, tal vez nunca fue tan negativa como se quiso configurar: "Hay otras preguntas, como por ejemplo, la consulta sobre si se está a favor o en contra de los subsidios del Estado a las tarifas, donde se ve a un 55% muy en desacuerdo y en desacuerdo con que se achiquen esos subsidios. Es decir, es un error pensar que la ciudadanía prefiere enteramente a un Estado ausente o retrayéndose".

"Nosotros teníamos el comedor de lunes a viernes, pero hoy lo abrimos tres veces a la semana. Le damos a comer a 30 familias, aunque tengamos anotadas a 70, porque no llegamos. La ayuda nos la da la gente. Antes nos ayudaba una fundación que ahora no pudo ayudarnos más. Se hace lo que se puede hoy. También asistimos a mamás que sufren violencia, hacemos panes con los chicos del barrio y tratamos de hacer cosas con ellos para sacarlos de la calle. Está muy complicado todo", explica Vanesa Retamar, coordinadora de un comedor en el barrio Las Torres.