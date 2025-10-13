Un cuerpo fue encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia y la Justicia investiga si pertenece a Matías Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su expareja y su exsuegra y de secuestrar a su hijo de 5 años.

Según supo Noticias Argentinas, el cadáver fue hallado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos.

El remisero había sido contactado por Laurta para trasladarlo desde Entre Ríos hasta Córdoba. La noche del 8 de octubre, Palacios salió de su casa a bordo de su Toyota Corolla blanco de techo negro, pero nunca regresó.

Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

Vecinos de la zona contaron que vieron a Laurta bajarse solo del vehículo, rociarlo con nafta, prenderle fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

Las autoridades provinciales informaron que a partir de la difusión del caso, se llevaron a cabo distintos rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en ese momento ya no lo conducía Palacios, si no que era Laurta.

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este trayecto: Ruta Provincial N°22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N°18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.