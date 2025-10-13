Este sábado, Berisso y Ensenada se unen para celebrar el festival entre islas, “De Orilla a Orilla", que celebra su tercera edición con una jornada de actividades simultáneas en la Isla Santiago (Ensenada) y la Isla Paulino (Berisso). El evento es la máxima expresión de la unión comunitaria de la región: su nombre remite a la historia compartida de ambas islas, que alguna vez fueron una sola tierra, antes de la construcción del canal de acceso al Puerto La Plata. Más allá de la grilla de actividades, el festival es también un gran acto de celebración de la recuperación del Club Isleños Unidos, el corazón social de la Isla Santiago, que tras años de deterioro y olvido, fue refundado por sus propios vecinos y vecinas.

Fundado en 1913, el club es la asociación civil más antigua de Ensenada, y siempre fue un espacio central para la vida comunitaria de la isla. Sin embargo, durante los noventa, el espacio comenzó a atravesar un proceso de terciarización que coincidió con una etapa de gentrificación en la isla. La llegada de nuevos capitales modificó la dinámica del lugar y el espacio fue deteriorándose progresivamente, hasta que alrededor de 2006 dejó de albergar las actividades comunitarias que a las que históricamente daba lugar. “El Club Isleños Unidos había sido un punto de encuentro esencial: allí se realizaban velorios, casamientos, cumpleaños de 15 y otros eventos sociales. Además, durante las crecidas —el fenómeno más relevante para la vida en la isla, cuando el agua cubre todo el territorio—, el club funcionaba como refugio, junto con el puesto de Prefectura, ya que en aquel momento no existían otras instituciones”, explica Juan Recchia Paez, presidente del espacio.

Tras la pandemia se conformó un grupo de vecinas que, frente a la falta de espacios públicos y la creciente privatización de la tierra, decidieron recuperar el club. Ese proceso culminó en 2021 con la restitución de la Comisión Directiva, marcando el inicio de una nueva etapa. Desde 2021 hasta la actualidad, la nueva conducción lleva adelante un proceso integral de reactivación cultural, educativa, deportiva y social, junto con la reconstrucción edilicia del espacio. El edificio histórico, aunque cargado de valor simbólico, se encuentra muy deteriorado, reflejo de los años de abandono. Por eso, se está construyendo un nuevo edificio que busca recuperar no solo las actividades sino también el valor patrimonial y comunitario del club.

Desde que fue recuperado, el espacio lleva adelante talleres para niños, jóvenes y adolescentes, entre ellos música, carpintería, panadería y vela ligera, con el objetivo de brindar formación con salida laboral y democratizar el acceso a la navegación, tradicionalmente limitada a sectores más acomodados. Además, mantiene actividades religiosas y culturales, y organiza eventos comunitarios que fortalecen la participación vecinal y la memoria histórica de la isla.

Una programación a dos islas

El festival, organizado y producido por el club en colaboración con los municipios de Ensenada, Berisso, y la Quinta Armonía, tendrá actividades tanto en la Isla Santiago como en la Isla Paulino. Del lado ensenadense, las actividades previstas para esta tercera edición se desarrollarán principalmente en dos espacios. Uno de ellos es la Plaza de la Isla Santiago, recuperada recientemente por vecinos y vecinas, en donde en la edición anterior se realizó una plantación de árboles nativos. En esta oportunidad, habrá stands interactivos y de educación ambiental, con la participación de “Entre Humedales”, un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP que viene trabajando desde hace más de un año en la zona. Este grupo realizó caminatas ambientales y actualmente impulsa la construcción de un herbario de la Isla y la región, entendiendo que toda la zona insular constituye un paisaje protegido por la Provincia. “Aunque a menudo no se sepa, la provincia cuenta con varias islas y posee incluso una dirección específica dedicada a los territorios insulares. En este caso, la jurisdicción provincial acompaña con programas que declaran a la Isla Santiago como territorio natural protegido, dentro del marco de la Ley de Bosques”, explica Recchia Paez.

En el club, sede central del festival, se llevará adelante la “Feria isleña”, que se realiza desde 2022. Se trata de una feria de productores y productoras artesanales donde vecinos y vecinas montan sus puestos y ofrecen comida, ropa, cerámica y artesanías, entre otros productos. Del evento participará el reconocido Vivero Las Hortensias, además de artesanos que trabajan en crochet. También habrá una muestra coordinada por un proyecto de extensión de la cátedra de Historia Americana junto con la Asociación de Historiadores de Ensenada. Titulada “Del Puerto Colonial de Ensenada de Barragán al Puerto La Plata”, la muestra recorre a través de fotografías y cartografías la transformación del territorio desde el asentamiento original vinculado al Fuerte Barragán hasta las actuales instalaciones del puerto, pasando por la separación entre las islas Santiago y Paulino en el siglo XIX.

A las 12 hs se presentará la novela “Sobre un cuerpo ausente”, de Juan Bautista Duizeide, escritor de la región. La obra, recientemente publicada por la editorial “La Flor Azul”, transcurre en parte en la Escuela Naval, una de las instituciones emblemáticas de la isla. El encuentro contará con la presencia de representantes de la editorial y abrirá el espacio del escenario principal.

Además, se presentará el Taller Canto del Río, un taller de música popular conformado por jóvenes músicos y músicas de la isla. Luego se realizará una peña folklórica, con la participación del acordeonista Natalio Sturla, oriundo de Punta Lara. El cierre estará a cargo de la murga Conventillo Nacional, también de la región. Como en ediciones anteriores, la programación musical estará atravesada por los ritmos litoraleños, el chamamé y el candombe, sonidos característicos de la orilla.

Del lado de la Isla Paulino, las propuestas se concentrarán en la Quinta Armonía, que abrirá también a las 12 hs. Allí habrá una radio abierta, talleres, una mesa de estampado y otras actividades con fuerte presencia de Berisso. Se dictará un taller de cestería en junco a cargo de Carlos Gorard, referente de la zona que también trabaja en el Mercado de la Ribera, y una caminata con interpretación natural coordinada por Julio Milat, especialista local en aves. En el escenario de la Quinta Armonía se presentará el dúo de clown Las Payacletas, y habrá muestras de disciplinas circenses, además de la actuación de la banda Cometas Cachorros, que cerrará la jornada en ese sector. Las actividades de la Isla Paulino suelen finalizar un poco antes, para que el público y los participantes puedan reunirse luego en el Club Isleños Unidos para el cierre general.

En cuanto a los transportes, desde Berisso saldrá la lancha regular con viajes gratuitos hacia la Isla Paulino, mientras que del lado de Ensenada se dispondrán combis municipales para evitar el ingreso masivo de autos, dado que la isla es pequeña y se busca preservar su tranquilidad. Parte del espíritu del festival consiste precisamente en desacelerar el ritmo urbano y disfrutar de la riqueza ambiental y cultural del entorno.

Las islas pueden visitarse tanto por tierra —a través de la Isla Santiago— como por agua —por la Isla Paulino—. Las primeras actividades se concentrarán en la plaza y en La Quinta La Armonía, y luego todo confluirá hacia el Club Isleños Unidos, ubicado sobre la costa. Las sedes se encuentran una frente a la otra, motivo por el cual el festival lleva el nombre “De orilla a orilla”. La programación completa puede consultarse en el Instagram del club.