Este martes 14 de octubre se llevará a cabo el conversatorio "El deportes con los candidatos" en el Museo Histórico de La Boca, ubicado en la calle Almirante Brown 1399. La actividad arrancará a las 19 y tiene como objetivo "pensar el presente y el futuro del deporte argentino" entre varios de los candidatos a diputados nacionales en las próximas elecciones.

La iniciativa impulsada por el Palacio de Gobierno de la III República de La Boca y Pablo Abbatángelo, histórico dirigente de Boca Juniors, contará con las exposiciones de la exministra Kelly Olmos, el legislador Santiago Roberto, Gustavo Mendelovich, la doctora Natalia Salvo y el profesor Ernesto Giacomini, candidatos por Fuerza Patria. También se espera la presencia de dirigentes deportivos.







