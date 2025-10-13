Tras un intento fallido en el Senado por aprobar el proyecto del gobernador Axel Kicillof que habilita al Ejecutivo a tomar deuda por el equivalente a 1.045 millones de dólares, la propuesta quedó en pausa en la Legislatura. Si bien las conversaciones subterráneas se mantienen, parece complejo llegar a obtener los votos necesarios para su sanción.

Como dio cuenta Buenos Aires/12, tanto en el oficialismo como en la oposición hay quienes demandan al Poder Ejecutivo poner sobre la mesa de negociación los cargos en organismos de control, como así también un fondo de libre disponibilidad para intendentes. “Si hace eso, sale todo por unanimidad en minutos”, había expresado un legislador opositor.

Desde la Gobernación le cerraron la puerta a esa propuesta. “No se puede mezclar todo. Hay que ser responsables”, dijo a este medio una voz del gabinete que tiene contacto permanente con el gobernador. Aun así, en calle 6 aseguran que no está cerrada la negociación para una etapa posterior, cuando se ponga en debate el paquete de proyectos para 2026, esto es el Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento para el año que viene. Para ese momento “todo se puede hablar”, dicen.

“Lamentablemente no hemos tenido la voluntad política para que se apruebe”, sentenció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al ser consultado por Buenos Aires/12 sobre el proyecto en la conferencia de este lunes. “Es una ley de financiamiento, porque no estamos endeudando a la provincia de Buenos Aires. Lo que estamos haciendo es obtener el financiamiento necesario para pagar los vencimientos de capital e intereses de la deuda que tomó la anterior gobernadora, la deuda en dólares que tomó Vidal”, sumó.

En esa línea, Bianco recordó el proceso de reestructuración de la deuda que llevó adelante desde 2021 el Gobierno bonaerense desde 2021 y que tuvo un nuevo capítulo el mes pasado, cuando se abonó uno de los pagos adeudados, al tiempo que se logró acordar con bonistas extranjeros. “Lo que nosotros necesitamos es poder financiar, como hace cualquier país serio, como hace cualquier provincia seria respecto a los intereses de la deuda”, marcó.

Fue entonces que advirtió que, si no se aprueba el proyecto, los recursos para poder hacer frente a los vencimientos serían extraídos de la recaudación provincial, de los fondos coparticipables, lo que afectaría el desarrollo de políticas públicas en materia de infraestructura, salud o educación.

“Lo único que estamos pidiendo a la Legislatura es aprobar ese financiamiento que fue presentado en mayo. Ante la falta de Presupuesto, ante la falta del financiamiento que implica la aprobación del Presupuesto, ante la falta de aprobación de la fiscal impositiva, necesitábamos esos recursos”, replicó el ministro, quien aseguró que el equipo de Kicillof va a “seguir trabajando para que se haga efectiva la aprobación de esa ley”.

Desde el otro lado de la Plaza San Martín lo ven con serias dudas. “Se va a repetir la historia de enero si creen que estas cosas se aprueban sin ceder otras a cambio”, señalaron desde el despacho de un importante legislador con peso en las negociaciones. “Tiene que negociar, como lo hizo Scioli y como lo hizo Vidal”, lanzaron.

Si bien en el Senado el oficialismo mantuvo conversaciones con sectores “dialoguistas” del PRO y la UCR con la intención de alcanzar los dos tercios de los votos, esos números no llegaron, producto de las diferencias internas en el bloque peronista.

Asimismo, tampoco está claro que los votos de la mayoría especial se obtengan en la Cámara de Diputados, donde los sectores más duros del PRO y la UCR ya avisaron que sin cargos y sin fondos para municipios, no habrá respaldo a la propuesta. “Aunque crean que es algo circunscripto a la interna peronista, ni con esta conformación de Cámara ni con la que viene están los dos tercios para sacarlo”, avisan desde una tribu peronista, desde donde también se esperan gestos de negociación.

Los puntos clave del proyecto de Kicillof

El proyecto que el gobernador ingresó a la Legislatura a través del Senado pide en sus primeros artículos la autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.045 millones de dólares y para la emisión de Letras del Tesoro por el equivalente en pesos a 250 millones de dólares. También condona las deudas que los municipios tenían con la Provincia por fondos entregados en 2020, en el marco de la pandemia.

Según Kicillof, el dinero será utilizado para hacer frente a deudas anteriores de la administración bonaerense, como también a financiar obras de infraestructura. Indicó que la administración de Vidal tuvo autorización para tomar deudas por montos mayores a 3.500 millones de dólares.

El proyecto incluye, además, la declaración hasta el 31 de diciembre de 2026 de siete emergencias, que habían vencido en marzo último. Se trata de aquellas en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética. Esto permite a las carteras afectadas, poder tomar medidas y realizar contrataciones de un modo más laxo que en las situaciones regulares.

En ese contexto, encomienda al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a llevar adelante el proceso que culmine con la implementación de la revisión tarifaria integral del servicio de energía eléctrica, “que le permita alcanzar los acuerdos de entendimiento para resolver de modo armónico las cuestiones suscitadas con las empresas concesionarias durante la emergencia energética, confiera sustentabilidad a la prestación del servicio con la normalización de la etapa de transición tarifaria”.

El texto contempla también la creación de 489 cargos para el Poder Judicial, 1.500 para el Servicio Penitenciario y otros 260 para el área de Niñez y Adolescencia, al tiempo que suma 5 mil horas cátedra para la escuela secundaria.